Mor un treballador en ser atropellat per una màquina que estava asfaltant un carrer a Banyoles
Els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida
Un home ha mort mentre treballava en unes obres per asfaltar un carrer de Banyoles. Els fets han tingut lloc aquest divendres a la tarda quan, per causes que s'investiguen, un treballador de 59 anys ha estat atropellat per una màquina compactadora de rodet mentre un grup d’operaris treballaven en l’asfaltatge del carrer Esponellà de la capital del Pla de l'Estany.
Fins allà s'hi han desplaçat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, la Policia Local de Polinyà i el SEM. Els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida.
La policia ha obert una investigació i ha posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sabadell i del departament d'Empresa i Treball d'acord amb el procediment habitual en accidents laborals amb víctimes mortals.
