Olot es prepara per a una nova edició de la Botiga al Carrer d’Estiu
L’activitat se celebrarà el divendres 29 d’agost a la tarda i durant tot el dissabte 30
Els carrers d’Olot tornaran a omplir-se de descomptes i ofertes amb una nova edició de la Botiga al Carrer d’Estiu, organitzada per l’Associació de Comerciants d’Olot (ACO). L’activitat se celebrarà el divendres 29 d’agost a la tarda i durant tot el dissabte 30.
Una quarantena de comerços de la ciutat s’han sumat a aquesta iniciativa i oferiran promocions especials que inclouen descomptes d’entre el 20 i el 50% i ofertes com el 2x1 en alguns productes. L’objectiu és doble: donar sortida als darrers articles de temporada i, alhora, impulsar el comerç local i de proximitat. Bona part de l’activitat se centrarà al Nucli Antic d’Olot, on es restringirà l’accés de vehicles motoritzats per garantir la seguretat dels vianants.
Després de l’èxit de les darreres edicions, la Botiga al Carrer s’ha consolidat com una de les cites comercials més destacades del calendari olotí, coincidint amb el final de la campanya de rebaixes. La iniciativa compta amb el suport de l’Ajuntament d’Olot, la Generalitat de Catalunya i s’emmarca dins la marca promocional 100% Olot.
