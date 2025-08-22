Sis discoteques gironines estan nominades entre les millors del món
Aquestes pistes de ball competiran per aparèixer a la prestigiosa llista "The World's 100 Best Clubs" 2025
Patricia Castán
Les comarques gironines han aconseguit consolidar-se en el mapa mundial de l'oci nocturn. Aquest 2025, sis pistes de ball de la província figuren entre les 545 nominades a millors de tot el món. Formen part dels 81 establiments d’oci nocturn d’Espanya que competiran amb 71 països més, tot i que cap altre, excepte els Estats Units (amb 85), suma tantes candidatures
La llista que aquest dijous ha fet pública l’Associació Internacional d’Oci Nocturn (International Nightlife Association), a la qual està adherida la patronal estatal de l’oci nocturn Spain Nightlife, situa Catalunya com la comunitat que més nominats aporta, amb un total de 23. La segueixen les Balears amb 18, Andalusia amb 15 i Madrid amb 10. En concret, Eivissa és el destí que més candidats suma (17), seguit per Barcelona i Marbella, empatats a 11.
En els cas de l'àrea de Girona, les discoteques nominades són:
- BeOut (Platja d'Aro)
- Disc Privé (Lloret de Mar)
- Disco Tropics (Lloret de Mar)
- Papillon (Platja d'Aro)
- Revolution Disco (Lloret de Mar)
- St Trop (Lloret de Mar)
Més representants catalans
Entre la resta de municipis catalans, destaquen Barcelona (Bling Bling, Carpe Diem Lounge Club, Gatsby, Input High Fidelity Dance Club, Les Enfants Brillants, Opium Barcelona, Pacha Barcelona, Razzmatazz, Sala Apolo, Shôko Barcelona i Sutton Barcelona), Badalona (Espai Titus), Barberà del Vallès (LaPikkara), Calella (Disco Phoenix), Lleida (Biloba), Mataró (Cocoa Mataró) i Salou (Tropical Salou).
Dels 545 locals seleccionats entre 73 països, tan sols un centenar arribaran a la llista final, i un només obtindrà el Golden Moon Award a ‘World’s Best Club 2025’.
Segons informa l’organització, la votació pública en línia romandrà oberta fins al 31 d’octubre a través d'aquest enllaç.
Però al marge del vot popular, de l’1 d’octubre al 15 de novembre, un elenc de professionals del sector avaluarà els nominats, atorgant el 50% de la puntuació final de cada un. Tindran en compte l’evolució dels locals durant el 2025, la seva programació artística, les mesures de seguretat, els serveis VIP, el funcionament i gestió de les reserves en línia, la qualitat acústica, l’aïllament sonor, el sistema de so i el confort, la qualitat del servei i l’atenció al client, els altres premis i reconeixements rebuts, els distintius de qualitat i la reputació en xarxes socials, entre altres aspectes.
