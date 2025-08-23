Protecció Civil posa en alerta el pla Inuncat per la previsió de fortes pluges diumenge a la tarda

Hi haurà precipitacions especialment intenses al Berguedà, el Ripollès i la Garrotxa

Protecció Civil ha activat l'alerta de pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) davant de la previsió de pluges molt intenses a partir de diumenge a la tarda. Segons ha informat en un comunicat, es preveuen precipitacions al prelitoral central i est que s'aniran desplaçant cap a la Catalunya central, Ponent i els Pirineus. El Berguedà, el Ripollès i la Garrotxa tindran les pluges més intenses, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, amb més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. També hi pot haver calamarsades i tempestes amb fortes ratxes de vent. És per això que es recomana evitar desplaçaments, no aparcar ni acostar-se a zones inundables ni travessar cursos d'aigua.

