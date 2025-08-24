D'herències a matrimonis: 36.000 actes notarials en 10 anys a Girona
La Llei de Jurisdicció Voluntària ha permès desjudicialitzar tràmits i agilitzar processos a la província
Els notaris gironins han autoritzat un total de 36.677 actes jurídics no contenciosos des de l’entrada en vigor de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària. Aquesta xifra representa prop del 22% del total d’actes registrats a Catalunya durant els darrers 10 anys, que sumen 166.459.
Aquesta normativa regula els procediments judicials que no impliquen conflictes entre parts, sinó actuacions en què la intervenció del jutge té un caràcter merament instrumental o de supervisió formal. La seva aplicació ha permès que molts tràmits passin a mans dels notaris, amb l’objectiu de desjudicialitzar processos, alleujar la càrrega dels tribunals i agilitzar la resolució de diferents tipus d’actes.
Girona ha experimentat un increment constant en l’ús d’aquesta via, especialment des de 2021. L’any 2023 va marcar un rècord, amb 4.103 actes autoritzats, i les dades provisionals fins a juny de 2025 (998) indiquen que la tendència es manté.
Els actes relacionats amb successions són els més habituals a la província. S’han autoritzat més de 13.000 actes vinculats a aquesta temàtica, amb la declaració de notorietat d’hereus abintestat com l’acte individual més freqüent, amb 11.391 casos. També destaquen els actes de notorietat per a hereus abintestat col·laterals (646) i els requeriments als hereus per acceptar l’herència (298).
Matrimonis i divorcis
En l’àmbit familiar, Girona també registra una activitat significativa davant notari. Des de 2015, s’han celebrat 1.231 matrimonis mitjançant escriptura notarial (20.669 a Catalunya), mentre que les escriptures de separació o divorci arriben a 1.572 (14.623 a Catalunya), i les resolucions d’expedients matrimonials sumen 777. Això posa de manifest la confiança que els ciutadans dipositen en els notaris per gestionar aquests tràmits, segons les dades facilitades pel Col·legi Notarial de Catalunya.
Altres actes menys nombrosos, però rellevants inclouen els convenis reguladors, amb 168 autoritzacions, i els actes de conciliació, amb un total de 16 des de l’entrada en vigor de la llei.
El degà del Col·legi Notarial de Catalunya, José Alberto Marín, subratlla en un comunicat que “les xifres demostren que la Llei de Jurisdicció Voluntària ha complert amb el seu objectiu de desjudicialitzar expedients, gran part dels quals han passat a mans dels notaris. Els ciutadans disposen de més opcions per realitzar aquests tràmits i, cada vegada més, escullen la via notarial com a alternativa àgil, segura i propera.”
Panorama nacional
En l'àmbit d'Espanya, els notaris han autoritzat més d’1,2 milions d’actes de jurisdicció voluntària en la darrera dècada. En línia amb Girona i Catalunya, gairebé el 75% d’aquests actes pertanyen a l’àmbit successori. Destaca especialment la declaració d’hereus abintestat, amb 872.545 documents, que representa el 69% del total d’actes no contenciosos a tot el país. També són rellevants les actes de notorietat per a hereus col·laterals (47.021), el 3,7% del total.
En l’àmbit familiar, els notaris espanyols han autoritzat 127.464 escriptures de celebració de matrimoni (10,1% del total) i 95.362 escriptures de separació i divorci (7,5% del total), demostrant la importància creixent de la via notarial en la gestió dels assumptes familiars.
