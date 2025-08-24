L’olotí que ho va deixar tot per menjar-se els millors tacos de Mèxic
Aniol Güell va aterrar a Guadalajara per fer l’últim curs del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, però allà va descobrir que ser «foodie» era «la millor feina del món». Ara, amb més de mig milió de seguidors a Instagram, es deixa seduir per la gastronomia mexicana més autèntica des del seu perfil @Tacotios
Si Aniol Güell (Olot, 1997) s’hagués quedat aquí i s’hagués posat a treballar de professor d’educació física (una carrera que, confessa, va escollir després de «descartar» la resta), seria un «esclau del sistema». I és que ja fa temps que intuïa en la mirada dels que marxaven «una manera diferent d’entendre el món». Així que va decidir fer les maletes i anar a estudiar l’últim curs del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (que cursava a l’Euses de Salt) a la ciutat mexicana de Guadalajara.
L’estada, en principi, s’havia d’allargar només quatre mesos (espòiler: ja hi porta tres anys). I per acabar d’exprimir les últimes setmanes que li quedaven i empapar-se tant com pogués de la cultura local, va decidir enviar un missatge a través d’Instagram a un foodie mexicà «sense cap esperança que em contestés», demanant que li recomanés «els millors deu llocs on menjar» de la ciutat.
La sorpresa (o el cop de sort) va arribar quan l’influencer -amb més de 200.000 seguidors- el va contestar: «Em va dir: vente, cabrón, yo invito», recorda, una resposta que ara sap que «defineix a la perfecció la manera de ser dels mexicans, són persones molt hospitalàries, properes i a les que els encanta que la gent de fora valori el que tenen». Van quedar per esmorzar en un restaurant de cuina tradicional. I amb això n’hi va haver prou perquè Güell sentís que aquella era «la millor feina del món»: «Vaig veure el behind the scenes, tot el que hi havia darrera les càmeres, els cambrers ens anaven traient plats un darrere l’altre, ningú pagava el compte perquè ell era una eina publicitària, els seus seguidors confiaven en el seu criteri», explica.
Un dia, en un trajecte en cotxe, li va llençar la patata calenta: «Si et sembla la millor feina del món, fes-la tu també», recorda. «De broma li vaig dir sí, és clar, un espanyol provant tacos», afegeix, rememorant l’escena amb ironia. Al seu cap, però, la idea no sonava tan malament. I quan va arribar a casa, va tenir el «convenciment» (i no la intuïció) que funcionaria.
Tres setmanes després va obrir un perfil a Instagram, que va batejar amb el nom de @Tacotios: «Té gràcia perquè el gentilici de Guadalajara és tapatíos». Al principi, els usuaris el corregien. «No sabia els noms de les salses ni dels plats tradicionals, només deia que picava molt», recorda, una manera de fer que li va donar «tendresa i autenticitat». Tot era un hobby, fins que va publicar un vídeo que es va fer viral: «Vaig anar a Tijuana, que es considera la capital del taco, i vaig penjar un vídeo d’un taco gegant que coronaven amb una cullerada enorme de guacamole, vaig anar a dormir i l’endemà el mòbil bullia de notificacions», explica. Cada dia podia sumar, pel cap baix, 3.000 nous seguidors. A partir d’aleshores, els restaurants el van començar a contactar per fer col·laboracions a canvi de menjar.
Ho combinava amb la universitat perquè tenia clar que a Mèxic hi havia anat a estudiar. Quan va acabar el curs, però, va haver de prendre una decisió: «No sabia què fer amb la meva vida, vaig tornar a Olot en una mena de període de reflexió i vaig intentar portar aquí el que feia allà, però el meu públic era a Mèxic i els vídeos no funcionaven perquè el contingut no els interessava», explica, encara amb l’espineta clavada. «Vaig sentir una frustració enorme, em volia dedicar a les xarxes socials i només em quedaven dues opcions: tornar a casa i penedir-me tota la vida de no haver-ho intentat o jugar-m’ho tot i marxar a Mèxic sense bitllet de tornada».
I va decidir tornar a Mèxic, topant amb una realitat molt diferent de la que havia deixat: «Durant el curs vivia en una casa amb trenta estudiants d’arreu del món però tothom ja havia tornat a casa seva, estava sol i tenia la pressió que havia de funcionar perquè depenia d’això per poder-me quedar», confessa.
I després d’aconseguir que un dels seus vídeos es fes viral (aquí va canviar els tacos per les millors pizzes de la ciutat per assegurar el tret), va decidir no deixar-ho més a l’atzar i es va començar a formar, des del màrqueting digital a la neurociència de l’atenció, passant per l’storytelling (l’art d’explicar històries), el copywriting (escriure textos persuasius per influir en el comportament dels usuaris) o les vendes. «El que guanyava ho invertia en formació perquè les xarxes socials són una guerra d’atenció», a partir d’on aprofita per reivindicar que a Mèxic «ser influencer té molt més prestigi que a Espanya».
Un altaveu per ajudar
Difon la cuina tradicional mexicana, però el que més l’omple (i no ho dubta ni un segon) és donar a conèixer petits establiments de carrer «que mereixen ser descoberts» (i és que a Mèxic, defensa, «pots menjar igual de bé en un restaurant d’Estrella Michelin que al carrer»). «En Raimundo té una taqueria sobre un tuc tuc, fa cinquanta anys que s’aixeca cada dia a les quatre de la matinada per anar al mercat a comprar tots els ingredients que necessita per preparar els seus tacos i torna a casa a les dues de la matinada», explica. «Té un do increïble pels tacos, li vaig fer un vídeo i al cap d’uns dies hi vaig tornar per veure com li havia anat i amb la mirada m’ho va dir tot», rememora, i assegura que «el que em fa sentir més ple és ajudar a la gent».
I és que en poc més de dos anys ha passat de 2.000 visualitzacions per vídeo a 25 milions de visites (allà, li demanen fotografies pel carrer). «Part» de l’èxit és «no estar només focalitzat en el resultat». Però lloc on va (i vídeo que penja), lloc on l’endemà es formen cues quilomètriques. «Vaig visitar un restaurant que estava a punt de tancar que feia plats increïbles i de cop van haver de contractar més personal».
Menja fora cada dia i rep fins a deu ofertes diàries de restaurants perquè els visiti, però té clara una premissa: «Ho recomanaria al meu millor amic?». Només el 5% de les propostes passen el filtre: «Soc molt exigent perquè per sobre de tot vull ser honest», defensa. Ara, pot viure d’això i el seu pròxim repte és fer la volta a Mèxic en 80 tacos i vendre el projecte a Netflix.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor Javier Cid, col·laborador de Sonsoles Ónega a Antena 3 i referent del periodisme i la defensa del col·lectiu LGTBIQ+
- Sis discoteques gironines estan nominades entre les millors del món
- Mor un treballador en ser atropellat per una màquina que estava asfaltant un carrer a Banyoles
- L’Ajuntament de Girona no descarta obrir noves línies si la sortida d'alumnes del Bell-lloc i Les Alzines és 'massiva
- Alerten que la variant de Les Preses i Olot comportarà 'una afectació agrària irreparable
- El negoci del lloguer d’estiu: un habitatge a la Costa Brava pot generar en dos mesos el mateix que en un any a Girona
- Mor la regidora de Roses Maria Àngels Arjona Crusella
- Prefereix Puigdemont un govern PP/Vox?