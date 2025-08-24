Les Planes d'Hostoles preveu obrir un nou període d'exposició pública pel POUM després de l'estiu
El document inclourà les modificacions recollides en reunions fetes amb els veïns, qui el 2021 van presentar més de 200 al·legacions al pla aprovat inicialment.
L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles està treballant per tirar endavant el seu Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), un deure pendent des de 2021, quan el document es va aprovar inicialment, però en el procés d'exposició pública va rebre més de 200 al·legacions. L'actual batlle del municipi, Marc Puig, explica que aquesta situació es va produir per la «manca de xerrades explicatives» i un senyal que «els vilatans no van ser prou escoltats, i es va voler aprovar un POUM ràpid i malament».
És per aquest motiu que l'equip de govern va encetar a inicis d'aquest any una sèrie de reunions amb els veïns amb l'objectiu de "buscar solucions més concretes en les seves al·legacions o bé suprimir algunes zones d'urbanització per tal d'agilitzar la construcció d'habitatges". Puig indica que, ara per ara, han dut a terme "tres reunions amb quaranta veïns, i individualment n'hem fet cinc", i que totes elles han tingut una "bona rebuda".
El batlle explica que una de les principals propostes que tiraran endavant és la de mantenir el sector del Pla com a sòl rústic, on inicialment "es preveia molt de creixement" en l'àmbit urbanístic. D'altra banda, tampoc s'urbanitzarà el carrer del Torrent, si bé sí que es preveu construir al Passeig de l'Estació, on "hi caben entre 12 i 15 habitatges unifamiliars nous". Aquestes actuacions d’urbanització, explica Puig, tenen per objectiu «donar sortida a la demanda que hi ha en aquests moments el poble de falta d’habitatge unifamiliar». L’objectiu a llarg termini del consistori és arribar als «170 habitatges nous», però «construir-los en zones que ja compten amb serveis».
Paral·lelament, també es vol consolidar el polígon industrial del municipi: "Tenim empreses interessades a venir i d'altres del poble que volen créixer".
Les demandes recollides ara i en un futur es traslladaran a Urbanisme per tal de poder-les incorporar al POUM. A continuació, Puig indica que la previsió és obrir un nou període d'exposició pública "aquesta tardor o hivern, durant quinze dies" i després tornar a fer l'aprovació inicial. "Tot plegat serà un moment, perquè ja tenim els informes dels departaments indicats", explica Puig, qui recorda que des de finals de l'any passat ja compten amb el document de l'Agència Catalana de l'Aigua per veure les zones afectades per inundacions en el municipi, informe que estaven esperant des de 2023.
- Mor Javier Cid, col·laborador de Sonsoles Ónega a Antena 3 i referent del periodisme i la defensa del col·lectiu LGTBIQ+
- Sis discoteques gironines estan nominades entre les millors del món
- Mor un treballador en ser atropellat per una màquina que estava asfaltant un carrer a Banyoles
- L’Ajuntament de Girona no descarta obrir noves línies si la sortida d'alumnes del Bell-lloc i Les Alzines és 'massiva
- Alerten que la variant de Les Preses i Olot comportarà 'una afectació agrària irreparable
- El negoci del lloguer d’estiu: un habitatge a la Costa Brava pot generar en dos mesos el mateix que en un any a Girona
- Mor la regidora de Roses Maria Àngels Arjona Crusella
- Prefereix Puigdemont un govern PP/Vox?