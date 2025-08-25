Agricultura fomenta la cria d’animals autòctons gironins en risc
Els ajuts arriben a les associacions de la vaca de l’Albera, la gallina empordanesa i l’ovella ripollesa, entre altres
Tres associacions gironines que treballen per preservar races autòctones en risc rebran ajuts del departament d’Agricultura. Es tracta de l’Associació de Ramaders de la Vaca de l’Albera, l’Associació de Criadors de Gallina de Raça Empordanesa i l’Associació Nacional de Criadors d’Oví de Raça Ripollesa, que formen part del conjunt de deu entitats beneficiàries a tot Catalunya.
En total, el Departament ha destinat aquest 2025 296.841,53 euros a fomentar la cria i conservació de les races pròpies del país. Els ajuts estan cofinançats entre la Generalitat, amb 111.376,41 euros, i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb 185.465,12 euros aportats a través de la Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural.
Programes de cria
Les subvencions es destinen a les associacions reconegudes oficialment que gestionen programes de cria. S’hi inclouen despeses com la creació o manteniment de llibres genealògics, la gestió del programa de millora de cada raça, la creació de bancs de germoplasma en centres autoritzats i les proves d’avaluació genètica o de rendiment dels ramats.
Segons Agricultura, les races autòctones catalanes són aquelles que tenen l’origen a Catalunya, encara que s’hagin estès a altres zones. Actualment, s’hi inclouen l’ase català i el cavall pirinenc català; les vaques bruna dels Pirineus, de l’Albera i pallaresa; les ovelles ripollesa, xisqueta i aranesa; la cabra blanca de Rasquera; les gallines penedesenca, del Prat i empordanesa; i l’oca empordanesa.
La situació d’aquestes races és diversa: algunes, com la ripollesa, la xisqueta o la bruna dels Pirineus, tenen poblacions més nombroses i s’integren en explotacions competitives, mentre que d’altres, com diverses races d’aus, mantenen poblacions reduïdes.
dipòsit d’una diversitat genètica
Finalment el departament d'Aagricultura explica que "les races autòctones representen el record viu de la història i la cultura rural del país. Generalment pertanyen a troncs genètics molt allunyats de les races industrials i, per tant, són dipòsit d’una diversitat genètica que cal preservar".
