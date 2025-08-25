Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
Una empresa de Caldes de Malavella impulsa la construcció de refugis subterranis a les comarques gironines davant l’augment de la demanda per protegir-se de guerres, col·lapses globals, pandèmies o altres escenaris de crisi que generen una sensació creixent d’inseguretat entre la població.
A les comarques gironines ja hi ha búnquers privats dissenyats per resistir una guerra, una pandèmia o un col·lapse global. Són estructures subterrànies, hermètiques i completament equipades, que serveixen per oferir una alternativa real davant escenaris extrems. L’empresa Bunker Zona, amb seu a Caldes de Malavella, ja n’ha construït dos a la província, concretament un a Begur i un altre a la Cellera de Ter, i disset més arreu de l’Estat. El negoci, discret i a mida, creix impulsat per la sensació d’inestabilitat global.
«Veient les notícies sobre la guerra d’Ucraïna, Putin, Trump... vaig pensar: tot això se’ns pot anar de les mans», explica Esteban López, fundador de la companyia. Constructor de professió, va crear Bunker Zona el 2023, després de detectar un canvi de mentalitat entre una part de la població. «A Finlàndia, si construeixes una casa de més de 300 metres quadrats, estàs obligat a fer un búnquer. I a Alemanya han invertit 36 milions d’euros en la preparació dels búnquers que ja tenen existents», afegeix.
Els búnquers es construeixen sota terra, integrats al jardí de cases, amb accés directe des del garatge i completament invisibles des de l’exterior. «Ha de quedar totalment invisible. Ni el lladre que entri a casa ho ha de veure», assegura López. L’empresa calcula que cada projecte pot allargar-se de tres a sis mesos. Actualment, tenen set comandes en marxa.
Segons l’empresa, la construcció d’un búnquer respon a la necessitat de «garantir la seguretat personal i familiar davant situacions de crisi i desastres naturals». Però també subratllen una motivació intangible: «A més de protegir físicament, proporcionen tranquil·litat mental al saber que hi ha un espai segur preparat per a qualsevol eventualitat».
Filtres d’aire
Els refugis de Bunker Zona tenen entre 6 i 12 metres de llarg, 2,5 metres d’amplada i es construeixen a una profunditat de set metres. Estan fets amb formigó, ferro i acer, i poden incloure sistemes de ventilació passiva i activa, filtres d’aire, sistemes de purificació, emmagatzematge de menjar i aigua, comunicació per ràdio, telèfons per satèl·lit i geolocalitzador GPS. «Els búnquers són estancs. Estan fets a prova d’aigua i de bales. Igualment, no tenen cobertura a dins. Es comuniquen amb ràdio i porten geolocalitzador, un GPS, per qualsevol cosa que pugui passar», explica López. «És un sistema que és com si fos una caixa forta d’un banc, però a la teva propietat».
60.000 euros com a mínim
Els preus parteixen dels 60.000 euros per a la carcassa bàsica. A partir d’aquí, tot depèn de la mida, el nivell d’equipament i la ubicació. El búnquer més car que han fet fins ara és el de Begur, que ha costat 280.000 euros. La clientela és diversa però amb un perfil econòmic clar. «El perfil és mitjà-alt, bastant alt», resumeix el responsable.
Així mateix, tots els projectes es fan amb contractes de confidencialitat. «Tenim un contracte que dura uns 10 anys. I a partir dels 10 anys ja es poden ensenyar fotos. Més que res és pels treballadors i la informació dels propietaris. Això és una cosa que no es pot divulgar», remarca López.
Els refugis estan dissenyats per allotjar famílies senceres. L’empresa ofereix formats per a 4 o 5 persones, i també per a grups de fins a 8. Recentment han desenvolupat un model especial per a ajuntaments i persones que custodien obres d’art o documents sensibles. «Hi ha gent que porta obres d’art pel món i a vegades les ha de deixar a casa o en una galeria tancada. Hem fet un disseny per a aquesta mena de clientela», detalla.
Així mateix, des de l’inici de la creació d’aquesta empresa, la demanda ha anat en augment, i l’interès es dispara cada cop que hi ha una crisi visible. «Després de la Dana i de l’amenaça de l’apagada vam notar un 40% més de demanda», assegura López. Tot i que el gruix de les comandes prové de fora de Catalunya, ell creu que el mercat català és latent: discret, però receptiu. «Això es ven més a Espanya que a Catalunya. Aquí tot va més a poc a poc, però s’interessen», conclou López.
