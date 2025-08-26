Alerta per fortes pluges a les comarques de Girona a partir de dimecres a la tarda

Hi ha probabilitat que se superi el llindar de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts

Gent passejant amb paraigua i abrigada al centre de Girona, fa unes setmanes.

Gent passejant amb paraigua i abrigada al centre de Girona, fa unes setmanes. / Marc Martí Font

Eva Batlle

Girona

Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT) davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diverses comarques gironines entre dimecres i dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per intensitat de precipitació, amb un grau de perill moderat (nivell 3 sobre 6) en alguns punts del territori.

Segons les previsions del Meteocat, a partir de dimecres a les dues de la tarda i fins dijous a les vuit del vespre, hi ha probabilitat que se superi el llindar de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts.

A les comarques gironines, la Selva i la Cerdanya són les zones amb més risc. En el cas de la Cerdanya, l’alerta és de nivell 3 sobre 6 per dimecres. Dijous, el risc s'estén a totes les comarques de Girona, amb l'excepció de l’Alt Empordà i el Baix Empordà, que queden fora de l’alerta en aquest episodi. La Selva estarà en nivell 3 sobre 6.

Des de Protecció Civil es demana a la ciutadania extremar les precaucions davant possibles acumulacions d’aigua.

