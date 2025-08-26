Alerta per fortes pluges a les comarques de Girona a partir de dimecres a la tarda
Hi ha probabilitat que se superi el llindar de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts
Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT) davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diverses comarques gironines entre dimecres i dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per intensitat de precipitació, amb un grau de perill moderat (nivell 3 sobre 6) en alguns punts del territori.
Segons les previsions del Meteocat, a partir de dimecres a les dues de la tarda i fins dijous a les vuit del vespre, hi ha probabilitat que se superi el llindar de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts.
A les comarques gironines, la Selva i la Cerdanya són les zones amb més risc. En el cas de la Cerdanya, l’alerta és de nivell 3 sobre 6 per dimecres. Dijous, el risc s'estén a totes les comarques de Girona, amb l'excepció de l’Alt Empordà i el Baix Empordà, que queden fora de l’alerta en aquest episodi. La Selva estarà en nivell 3 sobre 6.
Des de Protecció Civil es demana a la ciutadania extremar les precaucions davant possibles acumulacions d’aigua.
