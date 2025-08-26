Besalú museïtzarà el jaciment de Can Ring, l'única vil·la romana documentada a la Garrotxa, aquest any
Les actuacions comprenen la construcció d'un camí d'accés per a vianants i la instal·lació de tanques delimitadores
Des que la Generalitat va nomenar Can Ring, l'únic jaciment d'una vil·la romana trobat a la Garrotxa, Bé Cultural d'Interès Nacional, l'Ajuntament de Besalú es va proposar museïtzar aquest espai. Ara, gairebé tres anys després i deu més d'excavacions arqueològiques, el Servei de Monuments de la Diputació de Girona i l'equip d'arqueologia han redactat una memòria per dur a terme la primera fase del projecte global d'adequació i museïtzació de l'espai.
La necessitat de museïtzar el jaciment també neix del fet que, tal com s'indica en el projecte, "el conjunt no es troba delimitat o protegit i qualsevol visitant pot passejar enmig i per damunt de les restes". En aquest sentit, es recorda que tant el front oest i una part del sud encara s'estan excavant, mentre que la resta d'espai es troba a l'espera de ser conservat i museïtzat. "L'objectiu és fer compatibles les excavacions amb les visites", explica l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, qui concreta que la previsió és poder executar els treballs de museïtzació entre el que queda d'any i inicis de 2026 amb un pressupost inicial de contractació de 189.000 euros.
Les actuacions d'adequació comencen en el mateix accés al jaciment, amb la creació d'una escala per a vianants en el camí actual, asfaltat per al pas de vehicles. Un cop s'arribi a la vil·la, es projecta una esplanada entre el camí i el front est del jaciment. Paral·lelament, també es preveu una instal·lació elèctrica que il·luminarà el camí d'accés i servirà per donar servei a "un possible punt d'informació amb serveis adaptats per a l'aparcament". En aquesta línia, Guinó parla d'un "espai encara per definir" que es preveu construir durant la segona fase de museïtzació, i que podria arribar a acollir algunes de les peces que s'han descobert durant les excavacions.
A banda, també es durà a terme la recollida de les aigües plujanes i d'escorrentia del terreny, per "evitar la seva lliure circulació per l'espai del jaciment i la formació de zones embassades", a més d'instal·lar la previsió de xarxa d'aigua per "donar servei en un futur al possible edifici de serveis".
A tot plegat, s'hi suma la instal·lació de tanques delimitadores als fronts nord i est per tal d'impedir l'accés a l'interior del jaciment, però permetre la seva visualització des de l'exterior. La memòria indica que es preveu instal·lar una "tanca similar a la que s'ha instal·lat a la vil·la romana de Vilauba (Camós)". A banda, també es formarà una petita vorera per indicar per on es pot fer el recorregut.
Protegir les termes
El jaciment arqueològic de Can Ring, ubicat en un camp elevat a pocs metres d'una urbanització amb el mateix nom, correspon a una vil·la romana rural datada entre els segles I aC i IV-V dC, d'una extensió aproximada d'entre 5.000 m² a 6.000 m². El jaciment es va descobrir el 1960, quan també es van iniciar les excavacions parcials sota la direcció de Marta Corominas.
Alguns dels espais que s'han anat trobant amb els anys són les restes d'un edifici dedicat a la producció de vi, que actualment s'està recuperant, i les termes. Segons s'indica a la memòria, aquest àmbit es troba actualment protegit amb terres per no deixar-lo a la intempèrie. Així, el projecte preveu la construcció d'un element de cobriment, primer d'acer galvanitzat i més endavant de rajola massissa, per tal de protegir el tepidari, el caldari i la piscina, tres peces principals de les termes considerades "imprescindibles per la seva rellevància i l'estat de conservació de les estructures i elements originals".
"Un cop la coberta estigui executada, i es puguin descobrir les restes del balneum, es redactarà un altre projecte, específic de restauració, per tal de consolidar i museïtzar tot el conjunt", conclou la memòria.
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
- Una regidora de Girona denuncia que no la deixen entrar a la piscina de Figueres
- Aquests municipis gironins tenen més treballadors que habitants
- Mor als 42 anys Verónica Echegui
- Macrodispositiu policial contra el top manta a Roses: Un detingut i almenys 11 investigats
- De Vigo a Olot: el rastre del prolífic i polèmic emprenedor Eusebio Novas
- S’encasta amb el cotxe contra un hotel de Lloret fugint d’un control: conduïa sense carnet i begut