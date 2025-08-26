Piscines municipals gironines tripliquen el preu dels abonaments als no empadronats
Defensen que els veïns han de tenir prioritat perquè "amb els seus impostos contribueixen a sufragar-ne els costos"
De 40 a 110 euros per un mateix abonament: aquest és el preu d'estar o no empadronat a Cornellà del Terri. I és que els veïns poden refrescar-se a la piscina municipal per un mòdic preu de 40 euros la temporada (de juny a setembre), mentre que els que no estan empadronats al municipi n'hauran de pagar 110 (en el cas dels abonaments infantils i per a majors de 65 anys el preu passa dels 30 als 90 euros; mentre que el juvenil passa dels 35 als 100 euros i el carnet familiar s'enfila dels 100 fins als 300 euros pels no empadronats).
Un veí de la comarca, que prefereix mantenir l'anonimat, denuncia a aquest diari que aquesta "segregació de preus" que "vol claríssimament que no vinguin famílies de fora del municipi" xoca amb el missatge que predica un cartell penjat a l'entrada de la piscina, que especifica: "Fomentem el respecte, la igualtat i el joc net. Aquest equipament és lliure de discriminacions i violències".
El sobrecàrrec per les entrades de dia, però, és més tímid i només creix 2 euros més, passant dels 7 als 9 euros en el cas dels adults no empadronats i dels 3 als 5 euros en el cas dels nens i dels majors de 65 anys.
Una realitat que s'expandeix també per altres municipis gironins. A Sarrià de Ter, el preu de l'abonament passa dels 60 als 200 euros pels no empadronats al municipi (per a les persones de 14 a 30 anys l'accés de temporada passa dels 30 als 90 euros i pels majors de 65 anys la suma arriba a quadruplicar-se, amb un increment que va dels 30 als 150 euros).
En el cas de Castelló d'Empúries, l'abonament de temporada pels no empadronats es duplica, passant dels 40 als 90 euros per adult, una fórmula que també impacta en l'entrada de dia (els residents paguen 5,50 euros mentre que la suma pels no residents arriba fins als 10,70 euros).
Els arguments
La regidora d'Esports de Cornellà del Terri, Verònica Fusté, defensa que "la piscina és una instal·lació municipal i la prioritat l'ha de tenir la gent del poble, que amb els seus impostos contribueixen a sufragar-ne els costos, sumat a una qüestió d'aforament, perquè si ve molta gent de fora el municipi ens podem trobar que la piscina estigui completa i que els veïns no hi puguin entrar".
Limitar l'abonament als residents
En el cas de Bescanó, només poden optar a l'abonament les persones empadronades al municipi o que hi tinguin pares, fills o nets empadronats o menors escolaritzats (les persones no empadronades poden comprar una entrada d'un sol dia, però). L'encariment, d'una realitat a l'altra, frega els 20 euros. I és que l'abonament de temporada pels veïns de 7 a 64 anys té un cost de 53 euros, mentre que la xifra creix fins als 75 euros en el cas dels que hi tenen familiars empadronats.
L'alcalde del municipi, Xavier Vinyoles, assenyala que "la piscina és un servei que només amb els abonaments és deficitari, pel que els veïns contribueixen a finançar-la a través dels seus impostos i per això hem tingut aquesta consideració cap a ells, i també per aforament, perquè no podem permetre que la gent del municipi es quedi fora".
Per la seva banda, a Caldes de Malavella només poden comprar l'abonament de temporada les persones empadronades o residents al municipi (l'entrada puntual té el mateix cost).
