El Pot Petit i Els Atrapasomnis, algunes de les apostes familiars per les Festes del Tura 2025
El programa també comptarà amb la tradicional cercavila infantil i una activitat per descobrir la tasca dels Bombers
L'Ajuntament d'Olot ja té enllestit el programa d'activitats familiars per les Festes del Tura 2025, que comptarà amb propostes de música, espectacle i participació. Tot plegat donarà el tret de sortida el dissabte 6 de setembre a les 10 h a la Plaça Major quan els Bombers d'Olot, pregoners de les festes d'enguany, s'encarregaran de donar a conèixer la seva tasca amb l'activitat 'Els Bombers a Plaça', on totes les famílies podran descobrir la feina dels Bombers, vestint-se amb l'uniforme, pujant el camió i posant en pràctica les mànegues i estris de rescat. Tot això enmig de tallers, jocs, demostracions i molt més.
A continuacó, el diumenge 7 de setembre tindrà lloc l'actuació d'El Pot Petit. Una altra de les cites més esperades per a les famílies és la cercavila infantil i el Ball dels 4 Quarts, organitzat per l'entitat olotina Els Marrinxos, que també tindrà lloc el 7 de setembre i que comptarà amb l'assistència dels Bombers d'Olot. L'acte començarà a les 17.15 h amb una cercavila que sortirà de les escales de la basílica de Sant Esteve i arribarà fins a la plaça de l'U d'Octubre per, tot seguit, fer ballar tots els assistents amb el Ball dels 4 Quarts. La festa acabarà amb un berenar saludable de la mà de Fruites Mercader: una combinació ideal per a grans i petits.
L'endemà, el dilluns 8 de setembre, després de la tradicional cercavila infantil a les 17:30 h que sortirà de l'Hospici, la traca final la posaran Els Atrapasomnis a les 18.30 h al Firal d'Olot. Amb activitats visuals i interactives pensades per despertar la creativitat, el grup tractarà varietats de temes com la igualtat, el respecte, el menjar saludable i el compromís social, tot això a ritme d'estils musicals variats.
Paral·lelament a tot plegat, el programa familiar inclou també activitats diverses per a totes les edats tals com l'Orientura't, una prova lúdica i participativa que recorrerà el centre d'Olot; els tradicionals "Encierru de marrans" de l'AOAPIX; el Campionat mundial de pedra, paper, tisora d'Els Murruts que espera superar els 64 equips participants de l'any passat, el Festival de Patinatge del CPA Olot, que omplirà la ciutat d'esperit esportiu i familiar, així com Quina Patinada del Club Hoquei Olot.
