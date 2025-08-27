Associacions de famílies d'Olot demanen desencallar la pacificació d'entorns escolars
Denuncien que "només s'han executat petites millores" que "no posen remei als problemes estructurals"
L'Ajuntament afirma que està treballant per tenir una proposta enllestida el setembre
Amb l'inici del curs escolar a Olot a la cantonada, les associacions de pares i mares d'alguns centres educatius tornen a posar el focus en la manca de mesures per pacificar els entorns d'aquests equipaments. Afirmen que des que el 2021 l'Ajuntament aprovés una moció per pacificar els entorns escolars, només "s'han executat petites millores" que "no posen remei als problemes estructurals".
Per tal fer-se escoltar, les AFAs es van agrupar en una comissió de mobilitat i han dut a terme accions reivindicatives els darrers anys, com tallar la circulació de les vies al voltant de diversos centres educatius, a més de publicar un manifest l'abril de 2023. En el document es feien deu demandes principals, entre les quals destacaven controlar els nivells de contaminació i soroll de cada escola, multiplicar els espais d'aparcament per a bicicletes, patins i patinets, i incloure experts i afectats en totes les decisions sobre mobilitat i entorns escolars segurs.
El document el van firmar disset associacions de famílies, una d'elles, la de l'escola Malagrida. La seva membre, Anna Uribe, indica que en el seu cas van iniciar les demandes per la pacificació escolar el curs 2021-2022, posant el focus en "diversos punts conflictius que les famílies ens van assenyalar a través d'una enquesta". "Des de llavors no s'ha fet res més que moure unes pilones de darrere a davant dels passos de vianants dels laterals de l'escola. Això ho vam demanar per evitar que hi aparquin cotxes", explica. A banda, Uribe explica que la darrera comunicació que van tenir amb la regidoria de Mobilitat va ser el maig de 2024, amb un correu on demanaven mesures com "canviar el sentit dels carrers perquè les dues vies que passen davant de l'entrada i sortida de l'escola no tinguin el volum de trànsit actual", a més "d'afegir carrils bici i reductors de velocitat".
Des de l'AFA de l'escola Pla de Dalt van un pas enllà i demanen "garantir només accés al transport escolar i als veïns durant les entrades i sortides de l'escola", i mesures més concretes, com ampliar voreres (la del carrer Alforja, per exemple) i senyalitzar els camins escolars segurs. "L'Ajuntament diu que no tenim cap problema i que hi ha altres prioritats" , lamenta un dels membres de l'AFA, Bosco Plans, qui afegeix que "s'han executat petites millores, però només són pedaços".
Des de les associacions de famílies de l'escola Greda i el Morrot també concorden en la manca d'acció del govern municipal, definint les mesures empreses com "canvis substancials". En el primer cas, afirmen que "van fer un estudi per col·locar uns elements per reduir la perillositat a la sortida de l'escola", però "els cotxes i camions continuaran passant per allà". "També es va demanar posar un semàfor amb polsador en un dels passos de vianants, i de moment res", afegeixen. Des del Morrot lamenten que "només s'ha mogut algun contenidor i pintat els passos de vianants, però poca cosa més".
Per tot plegat, aquestes associacions de famílies demanen, un curs escolar més, desencallar la pacificació dels entorns dels centres educatius. Preguntats per la situació, fonts de la regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Olot afirmen que s'està estudiant una proposta i de quina manera es podrà treballar amb les escoles, però encara no volen donar més detalls sobre el projecte.
