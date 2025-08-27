Un cotxe surt de la via i acaba en una cuneta a la Vall d'en Bas

Els Bombers ajuden el conductor ferit lleu i usuari de cadira de rodes a sortir del vehicle

Una ambulància del SEM / SEM

Eva Batlle

Vall d'en Bas

Un cotxe va patir un accident aquest dimarts a la nit a la Vall d’en Bas i va acabar a la cuneta després de sortir de la carretera.

El sinistre viari va tenir lloc cap a les deu de la nit a la carretera de la Pinya, a l’alçada del quilòmetre 15, quan, per causes que es desconeixen, el conductor va perdre el control del vehicle i va quedar encallat fora de la via.

Fins al lloc es van desplaçar els Bombers, els Mossos d’Esquadra i el SEM per atendre l’accident i garantir la seguretat de la zona.

Els Bombers van assistir el conductor, un home de 64 anys usuari de cadira de rodes, que no va quedar atrapat dins del cotxe, però necessitava ajuda per sortir-ne. L’home va resultar ferit lleu i va ser atès pel SEM, que posteriorment el va evacuar amb ambulància a l’hospital Josep Trueta de Girona, segons informen des del cos d’emergències.

