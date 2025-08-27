La Generalitat crea 18 noves places de funcionaris a Girona per desplegar la Llei d’Eficiència Judicial
La tercera fase de la implementació afecta els partits judicials de Figueres i parcialment, el de Girona
La Generalitat de Catalunya va aprovar aquest dimarts la creació de 150 noves places de funcionaris judicials per garantir la implementació de la tercera i última fase de la Llei Orgànica 1/2025 d’Eficiència Judicial, que entrarà en vigor el 31 de desembre de 2025. En el cas de les comarques de Girona, en són 18 de noves.
Aquesta reforma representa una transformació profunda de l’organització judicial a Catalunya, amb la creació dels tribunals d’instància, la modernització de les oficines judicials i l’evolució dels jutjats de pau cap a noves oficines de justícia en diferents municipis.
Les 150 noves places es distribuiran entre els principals partits judicials inclosos en aquesta fase: 18 a Girona, que n'inclouen 11 a Figueres i quatre més destinades a les noves oficines judicials municipals de Celrà (2) i Quart (2); 76 a Barcelona; 13 a Vilanova i la Geltrú; 7 a Lleida; 9 a Tarragona; 4 a Reus; 3 a Manresa; 2 a Mataró; 2 a Terrassa; i 1 a Sabadell.
D’aquesta manera, es garanteix que els tribunals d’instància i les oficines judicials disposin dels recursos humans necessaris per funcionar des del primer dia.
La tercera fase afecta els partits judicials de Figueres, Girona (parcialment) , Arenys de Mar (Barcelona), , Manresa, Vilanova i la Geltrú, Sabadell, Terrassa, Mataró, Reus, Tortosa, Granollers, Lleida, Tarragona, i Barcelona, que se sumen als 28 partits judicials on ja s’ha desplegat l’oficina judicial en fases anteriors.
