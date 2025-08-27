Grups polítics, el sector empresarial i associacions de veïns d'Olot reclamen que s'iniciïn les obres de la variant
La declaració conjunta arriba després que Unió de Pagesos alertés de "l'afectació agrària irreparable" que causaria
Els grups polítics de l'Ajuntament d'Olot -excepte la CUP i Vox-, a més d'exalcaldes de la ciutat, sectors empresarials i associacions veïnals han fet una declaració conjunta on reclamen l'inici "el més aviat possible" de les obres de la variant que ha de treure el trànsit del centre de la ciutat. Una declaració que s'ha fet després que Unió de Pagesos (UP) alertés de "l'afectació agrària irreparable" que podria causar l'obra. Entre les associacions que han donat suport a la declaració hi ha la plataforma 'No és un vial és un carrer', la principal afectada i que ha recollit fins a 7.000 firmes per la construcció de la via, a més dels veïns de Bonavista, Pequin Sant Cristòfor, les Fonts i les Tries.
L’alcalde d’Olot, Agustí Arbós, ha destacat que Olot "s’ha guanyat el dret de tenir la variant per millorar la qualitat de vida dels ciutadans" i recorda que diàriament els veïns "pateixen les conseqüència de no disposar d’aquesta carretera". Arbós també ha lamentat que és l’única capital de Catalunya de més de 30.000 habitants que no disposa d’una variant.
L'alcalde ha afegit que al 2023 i segons una enquesta interna, més del 80% de les persones enquestades es van pronunciar també a favor d’aquesta infraestructura. Segons Arbós, amb totes les eleccions dels darrers vint anys els olotins han renovat la confiança a partits polítics que portaven en el seu programa electoral la construcció de la variant.
Cal recordar que en el Ple d'aquest dijous, l'entitat Salvem les Valls presentarà una moció on es demana a la Generalitat que s’aturin preventivament tots els tràmits administratius en marxa i que precedeixen a l’inici de l’obra.
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- Els Mossos intensifiquen la vigilància a les carreteres secundàries de la Costa Brava amb agents i cotxes d'incògnit
- La Generalitat impulsa una llei per millorar el procés de selecció dels funcionaris
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- Lluís Puig deixa l'alcaldia de Palamós pel «desgast» físic i emocional
- Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
- Piscines municipals gironines tripliquen el preu dels abonaments als no empadronats