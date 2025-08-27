L'IDIBGI detecta una nova proteïna amb un paper en la disfunció del greix corporal en persones amb obesitat
L'olfactomedina-2 esdevé un regulador del funcionament de la cèl·lula grassa
Un estudi liderat per l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) ha detectat una nova proteïna que esdevé clau en la disfunció del greix corporal en el cas de persones amb obesitat. Es tracta d'un òrgan endocrí molt important per a l'equilibri energètic del cos. Ara, la recerca ha permès identificar l'Olfactomedina-2 (OLFM2) i determinar com aquesta proteïna funciona de regulador en el funcionament de la cèl·lula grassa. En el cas en què hi hagi una pèrdua parcial de l'OLFM2 en persones amb obesitat, poden alterar l'activitat en els dipòsits de greix i afavoreix a l'acumulació de massa grassa al cos.
El greix corporal, també conegut com a teixit adipós, esdevé un òrgan que vetlla per l'equilibri energètic del cos humà. El funcionament d'aquest òrgan està directament vinculat a l'excés de pes. És a dir, si el teixit falla, el risc de desenvolupar malalties com ara el sobrepès, l'envelliment o l'obesitat incrementa.
Ara, un estudi gironí ha revelat que hi ha una nova proteïna que esdevé clau per al bon funcionament d'aquest òrgan. Es tracta de l'Olfactomedina-2, una proteïna que en un principi s'associava només al sentit de l'olfacte. De seguida es va comprovar que hi ha variants de la proteïna que estan presents en altres teixits i regulen processos fisiològics importants. Per això la seva abundància o carència parcial juguen un paper clau en el risc de desenvolupar malalties vinculades a l'excés de pes.
La proteïna s'expressa a l'hipotàlem, on pot condicionar el volum de greix corporal acumulat actuant des del sistema nerviós central. L'estudi remarca la funció biològica que té la proteïna en les cèl·lules preferents dels dipòsits de greix.
L'article científic, que té com a primera signant la Dra. Aina Lluch, amplia el coneixement sobre la funció de l’adipòcit, una cèl·lula paradigmàtica dins el camp de l’endocrinologia i la nutrició, afavorint una millor comprensió del funcionament del greix corporal i la fisiopatologia de l’obesitat, i generant interessants ramificacions per investigacions futures. En l'estudi han col·laborat investigadors de la Universitat de Marburg (oficialment Philipps-Universität Marburg) a Alemanya, les Universitats de Cardiff i Oxford al Regne Unit, i col·laboradors dels Instituts Nacionals de la Salut (NIH), als Estats Units. En l'àmbit nacional, l'estudi ha comptat amb la participació de les Universitats de Barcelona, Córdoba i Santiago de Compostel·la, i el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER).
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- La Generalitat impulsa una llei per millorar el procés de selecció dels funcionaris
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- Els Mossos intensifiquen la vigilància a les carreteres secundàries de la Costa Brava amb agents i cotxes d'incògnit
- Lluís Puig deixa l'alcaldia de Palamós pel «desgast» físic i emocional
- Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
- Piscines municipals gironines tripliquen el preu dels abonaments als no empadronats