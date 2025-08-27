Pesca Neta: quan els pescadors netegen el mar que ens alimenta
A través d’aquesta iniciativa, les confraries del litoral gironí recullen cada dia residus que no haurien d’haver arribat mai al mar: plàstics, ferralla, fustes tractades o llaunes
L'any 2024 van retirar 45.217 litres de deixalles
En un escenari on la fragilitat del Mediterrani és cada vegada més evident, el projecte Pesca Neta emergeix com una iniciativa imprescindible impulsada per les confraries de pescadors de Catalunya i el departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i és una actuació cofinançada amb la Unió Europea i la Generalitat de Catalunya. A la demarcació de Girona, el compromís esdevé tangible i quantificable.
Al litoral gironí, la pesca és molt més que una activitat econòmica: és una manera de viure i un compromís amb el mar. En aquest sentit, el projecte Pesca Neta s’ha convertit en un exemple de com el sector pesquer pot liderar iniciatives de sostenibilitat que beneficien tota la comunitat.
A través d’aquesta iniciativa, les confraries de pescadors del litoral gironí recullen cada dia residus que no haurien d’haver arribat mai al mar: plàstics, ferralla, fustes tractades, llaunes i tota mena de deixalles. La tasca que desenvolupen els pescadors gironins en el marc del projecte Pesca Neta no és només netejar, sinó també de classificar, pesar i gestionar correctament aquests residus per assegurar que es reciclen de manera adequada. El resultat és impactant: quilos de deixalles extrets anualment del Mediterrani gràcies a la implicació directa dels pescadors i les llotges de pescadors. Una feina discreta però constant, que reflecteix el paper essencial dels pescadors com a primers protectors del mar.
Però Pesca Neta no és només un projecte dels pescadors. També és una crida a la ciutadania per entendre que la millor neteja és la que no cal fer. Reduir l’ús de plàstics d’un sol ús, reciclar correctament i evitar que les deixalles arribin a rius i platges són accions que estan a l’abast de tothom. El mar és un bé comú, i la seva salut depèn de la responsabilitat compartida.
Amb Pesca Neta, el sector pesquer gironí demostra que la tradició i la innovació poden anar plegats. Mantenir el Mediterrani net no és només una obligació mediambiental, sinó també una aposta per garantir el futur de la pesca, la biodiversitat i la qualitat de vida a les nostres costes.
Des de Confraries de Girona, amb l’objectiu de sensibilitzar al sector i a la població en general sobre la importància de la cura i protecció del medi marí, disposen d'un equip de divulgadores, de l’Estudi Massala, que visiten habitualment els ports pesquers de Girona (el Port de la Selva, Llançà, Roses, l’Escala, Llançà, Cadaqués, Blanes, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i l’Estartit) per tenir un control dels registres que fan diàriament els pescadors. Des de l’equip de divulgadores expliquen que la valoració de la campanya d’aquest any és molt positiva, «enguany, noves embarcacions s’han sumat al projecte Pesca Neta i cada vegada són més els pescadors que fan seva la iniciativa i que treballen per netejar el mar i protegir l’ecosistema marí de la contaminació. La població va prenent consciència, però es continuen trobant moltes deixalles a les zones properes a la costa. Aquestes acumulacions malmeten l’entorn natural i posen en risc la biodiversitat marina. Per això és imprescindible que tothom contribueixi a evitar que se’n generin més i a protegir conjuntament el Mediterrani».
Una acció invisible però amb impacte real
El mar serveix a Girona des de temps immemorials. És font de vida, tradició, aliment i cultura. I avui, gràcies a Pesca Neta, els pescadors no sols capturen peix: capturen resiliència, consciència i futur. La seva tasca de triar, separar i recollir deixalles —des de plàstics a metalls, tèxtils o objectes voluminosos— és una labor que transforma el mar des d’una ofrena silenciosa i potent.
Per cada bossa buida que sura cap a la tona salada, hi ha un pescador que actua per garantir que el llegat que deixarem a les futures generacions sigui més net, més viu. Les Confraries de Girona no només treballen a mar, també el cuiden.
Dades destacades
- Hi participen 163 embarcacions de totes les confraries de pescadors de la costa gironina (Cadaqués, Port de la Selva, Llançà, Roses, l’Escala, l’Estartit, Palamós, Blanes i Sant Feliu de Guíxols)
- Prop de 250 pescadors gironins estan activament adherits al projecte, sumant esforços
- La recollida de residus del mar ha superat els 172.857 litres acumulats en quatre anys només a Girona
- Només el 2024, els pescadors van retirar 45.217 litres de deixalles, dedicant 1.047 hores de neteja en la seva jornada laboral
- En l’àmbit català del projecte, han registrat prop de 400.000 litres de residus en quatre anys, amb un increment de la recollida del 66% entre el 2021 i el 2024
- Totes les dades es registren a través d’una aplicació mòbil que permet una avaluació precisa del tipus i quantitat de deixalles retirades, facilitant la gestió i el reciclatge posterior
Sensibilització i implicació escolar
El projecte mediambiental a les comarques gironines va molt més enllà de les embarcacions pesqueres i el port, una de les branques que impulsa la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona és La Mar de Net, el vessant educatiu del projecte que es desenvolupa a través de la Fundació per la Creativació. La Mar de Net és una acció educativa transversal vinculada al projecte Pesca Neta, adreçada pel públic escolar i juvenil i es duu a terme a través de tallers, xerrades i concursos, entre d'altres. Una de les novetats de l’última edició va ser la Setmana de la Innovació i el Mar, que es va consolidar com unes jornades clau que van combinar formació, creativitat i compromís ambiental, amb activitats presencials a les escoles, el port, la llotja i finalment en una jornada de cloenda. L’any passat, el projecte va involucrar activament uns 200 alumnes del municipi de Blanes i enguany la Setmana de la Innovació i el Mar es farà a l’Escala, Palamós i es repetirà a Blanes. Al llarg dels últims anys, Pesca Neta ha arribat a més d’un miler d’alumnes de la província de Girona.
El mar és vida, cultura i identitat
El mar és molt més que el lloc on treballem: és vida, és cultura i és identitat del nostre territori. El projecte Pesca Neta neix amb un objectiu clar: protegir-lo i retornar-li la salut que mereix. Els nostres pescadors, dia rere dia, no només capturen peix fresc i de qualitat, sinó que també retiren del mar bosses, plàstics, llaunes i tota mena de residus que no hi haurien de ser mai. És una tasca invisible, però imprescindible. Tanmateix, aquesta feina no pot recaure només sobre els qui surten a pescar. La millor neteja és la que no cal fer, i això depèn de tots nosaltres. Evitar que la brossa arribi a mar és un repte compartit que comença a casa, al carrer, a la platja... amb accions tan senzilles com separar correctament els residus, reciclar, reutilitzar i reduir el consum de plàstics d’un sol ús. Cada ampolla que reciclem, cada bossa que evitem, és un element menys que els pescadors haurem de treure del fons. Cada gest, per petit que sembli, suma. Els pescadors estem fent la nostra part amb compromís i constància; ara li toca a la ciutadania posar-hi també el seu gra de sorra. Si cuidem el mar, cuidem també la nostra salut, la nostra economia i el nostre futur. Convido a tothom a formar part d’aquesta gran marea de responsabilitat. Plegats podem aconseguir que el Mediterrani continuï sent un mar ple de vida per a les generacions que vindran.
Antoni Abad, president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona
ENTREVISTA
Keoma Viñales, un dels pescadors més joves de la Confraria de Pescadors de Roses. És pescador de la modalitat d’arrossegament.
«Hem d’aconseguir que la gent sigui més conscient de cuidar el mar»
Com és el vostre dia a dia amb el projecte Pesca Neta?
El nostre dia a dia amb el projecte Pesca Neta és recollir tota la brutícia i deixalles que ens trobem mentre treballem. Són deixalles que trobem al fons marí i provenen de terra. La nostra tasca i objectiu en el marc del projecte és recollir tot el que trobem, classificar-ho, registrar-ho a una aplicació i quan arribem a port ho dipositem als contenidors específics per reciclar-ho.
Heu notat algun canvi a la costa gironina des que es va començar a aplicar aquest projecte?
Des que va començar el projecte jo crec que sí que hem notat canvis a la costa gironina, sobretot pel que fa a la conscienciació, penso que la gent està més conscienciada en la cura del medi marí, el projecte ha servit per sensibilitzar una mica la població i vull pensar que tothom n’està més al cas del projecte.
Què us motiva personalment a participar-hi, tot i que no forma part de la vostra feina pesquera habitual?
Doncs la motivació de sentir-se realitzat per un projecte comú de sostenibilitat i de cura pel medi ambient, sobretot pel medi marí. Encara que perdem una mica el nostre temps de feina, em motiva pensar que això afavoreix el mar i el fons marí, ja que al final nosaltres vivim d’això i és el que ens ha de motivar per continuar treballant per l’acció col·lectiva Pesca Neta.
Quin missatge enviaríeu a la ciutadania perquè col·labori i no deixi que la brossa acabi al mar?
Els diria que prenguin consciència del que fan al mar com a hobby perquè si tothom es parés a pensar que molta gent vivim del mar, el tractaria d’una altra manera. Llençar una llauna o una ampolla des d’una embarcació privada mentre estàs fent una festa és molt fàcil i potser no s'adonen de com pot arribar a impactar això en el nostre ecosistema… Al final, un agricultor té les seves terres i les ha de cuidar perquè li donin els millors fruits i per a nosaltres és el mar. L’hem de cuidar perquè és el nostre lloc de treball, així que entre tots hem de fer que la gent sigui més conscient de cuidar el nostre mar.
