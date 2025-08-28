Aquests són els trams malmesos a les vies verdes gironines després de les pluges de juliol
El Consorci ha iniciat reparacions, però encara hi ha punts amb obstacles o ferm deteriorat en municipis com Amer, Anglès i Cassà
El temporal de pluges intenses del mes de juliol ha deixat afectacions en diversos trams de les rutes gestionades pel Consorci de les Vies Verdes de Girona. Les precipitacions van malmetre el ferm en alguns punts i van provocar esllavissades i obstacles puntuals que encara poden trobar-se al llarg del recorregut. Tot i que els treballs de reparació ja s’han posat en marxa, el Consorci adverteix que encara hi ha zones on cal circular amb precaució fins que es restableixi la normalitat.
Afectacions al Carrilet i al Tren Pinxo
Les principals incidències s’han registrat a la via verda del Carrilet I, amb trams afectats a Amer, Anglès i la Cellera de Ter, i a la via verda del Carrilet II, on les pluges van malmetre punts de Cassà de la Selva, Llambilles i Quart. També hi ha desperfectes a la via verda del Pla Gironès Sud, a Fornells de la Selva, i a la via temàtica del Tren Pinxo, on s’han vist afectats trams a Riudellots de la Creu i Serinyà.
Un dels punts amb més afectacions és la via verda que connecta Garrigàs amb Arenys d’Empordà, on el temporal va danyar pràcticament tot el traçat entre la passera i el nucli d’Arenys. A més, a Sarrià de Ter, l’itinerari El Secret de les Ribes de Ter també presenta desperfectes que encara no han estat completament reparats.
Treballs en curs
Des del Consorci es recorda als usuaris que les vies verdes continuen obertes, però que poden trobar-se obstacles puntuals o trams deteriorats mentre duren les obres de reparació. Les actuacions es duen a terme de manera progressiva, amb l’objectiu de restablir la seguretat i la comoditat del ferm en totes les rutes afectades.
El temporal de juliol se suma a altres episodis de pluja intensa que han posat a prova la xarxa de vies verdes, formada per centenars de quilòmetres de recorreguts cicloturístics i de natura repartits per tota la província.
