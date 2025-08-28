La Coordinadora d’ONG Solidàries denuncia la detenció d’una persona per "protestar" contra la participació d’Israel a la Vuelta
La plataforma qualifica "d'inadmissible" que la carrera permeti la participació d’un equip que "representa un estat responsable de la mort de més de 60.000 palestins"
La Coordinadora d’ONG Solidàries denuncia la detenció d’una persona que ahir protestava "pacíficament" contra la participació de l’equip ciclista d’Israel en la contrarellotge de la Vuelta a Figueres.
La plataforma, formada per una vuitantena d'entitats gironines, lamenta a través d'un comunicat que "el detingut ha passat tota la nit a comissaria com si es tractés d’un delinqüent quan en realitat exercia un dret fonamental: el dret a la protesta i a la llibertat d’expressió" i defensa que "protestar no és delicte: és un dret i una responsabilitat col·lectiva".
Amb tot, la Coordinadora qualifica "d'inadmissible" que la Vuelta permeti la participació d’un equip que "representa un estat responsable de la mort de més de 60.000 palestins i palestines i que continua vulnerant el dret internacional i els drets humans amb total impunitat". A més, critica que "l'organització de l’esdeveniment i els mitjans de comunicació que el retransmeten sense cap mena de context ni crítica esdevenen, així, còmplices d’aquest rentat d’imatge esportiu".
També exigeixen que el govern "revisi i suspengui tots els vincles amb l’Estat d’Israel" i "s’asseguri que els seus sectors privats, assegurances, universitats, banca, festivals, esdeveniments culturals i esportius, facin el mateix".
