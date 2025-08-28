Detenen dos pedòfils a Girona: un observava i fotografiava menors del pati d'una escola
La Policia Nacional li ha intervingut més de 85.000 arxius i col·labora amb l’FBI en una operació amb 16 detinguts a tot l’Estat
Agents de la Policia Nacional han detingut dos pedòfils a la província de Girona en el marc d’una operació estatal contra la tinença i distribució de material d’explotació sexual infantil, que ha acabat amb 16 detinguts i cinc investigats a diverses províncies espanyoles.
Un dels detinguts a terres gironines és rellevant dins la investigació estatal perquè se l’acusa de distribuir més de 85.000 arxius amb contingut sexual de menors i, a més, observava i fotografiava infants des del seu domicili mentre eren al pati d’un centre escolar proper. Durant el registre al seu habitatge, la policia hi va trobar uns prismàtics que hauria fet servir per vigilar els menors.
La investigació es va iniciar arran de la detecció, per part de la Unitat Central de Ciberdelinqüència de la Policia Nacional, de diversos usuaris que estaven intercanviant material il·lícit a través de xarxes “Peer To Peer” (P2P), una modalitat que permet compartir arxius -com vídeos o imatges- entre usuaris de qualsevol lloc del món.
L’operació ha comptat amb la col·laboració de l’FBI dels Estats Units, clau per identificar els sospitosos, que utilitzaven xarxes P2P per compartir els arxius, sovint ocults sota noms genèrics o disfressats d’altres continguts.
En total, s’han practicat detencions a les províncies de Girona (2), Barcelona (1), Càceres (1), Castelló (1), Astúries (2), Las Palmas (2), Lugo (1), Madrid (1), Guipúscoa (2), Cantàbria (1), València (1) i Pontevedra (1). A més, hi ha cinc persones investigades no detingudes a Madrid, Màlaga, Navarra i Valladolid.
Entre els casos més greus hi ha els dels detinguts a Càceres i Lugo, que han ingressat a presó provisional per la gravetat del material que compartien, amb agressions sexuals especialment dures i vexatòries contra infants. També destaca la detenció d’un professor de secundària a Barcelona, també ha entrat a la presó.
Durant els registres, els agents han intervingut milers de fitxers multimèdia amb imatges i vídeos d’abusos greus a menors, així com altres pràctiques degradants i humiliants per a les víctimes.
Denúncies
La Policia Nacional recorda que qualsevol persona pot denunciar de manera anònima i confidencial aquest tipus de delictes a través del correu: denuncias.pornografia.infantil@policia.es
A més, alerten que tenir, compartir o emmagatzemar imatges d’abusos a menors constitueix un delicte penal.
