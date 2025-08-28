Els Comuns se sumen a la moció de Salvem les Valls per protegir l’aqüífer amenaçat per la variant d’Olot
La diputada Júlia Boada denuncia que "en un context d’emergència climàtica, no té cap sentit prioritzar la construcció de noves carreteres innecessàries"
Els Comuns han expressat el seu suport a la moció que l’entitat ecologista Salvem les Valls presenta aquest dijous al ple de l’Ajuntament d’Olot per reclamar la protecció de l’aqüífer fluviovolcànic davant del projecte de soterrament de la variant de les Preses.
"Ens mantenim en el rebuig frontal de la construcció de la variant, que tindrà un efecte brutal sobre l’aqüífer de la Vall d’en Bas", ha afirmat la diputada gironina al Congrés, Júlia Boada. "En un context d’emergència climàtica no té cap sentit prioritzar la construcció de noves carreteres innecessàries per davant de protegir aqüífers, especialment en una zona tan fèrtil com aquesta", ha afegit.
Una reserva subterrània protegida
La moció recorda que l’aqüífer fluviovolcànic de la Garrotxa està declarat Reserva Natural Subterrània per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), una figura de la qual només hi ha tres a tot Catalunya. Per aquest motiu, Salvem les Valls demana a la Conselleria de Territori un estudi específic sobre el sector on es preveu construir el túnel, situat enmig d’una plana agrícola de gran fertilitat i amb possibles conseqüències socials i ecològiques negatives.
"La solució no passa per una macro-carretera"
Segons els Comuns, la resposta als problemes de mobilitat de la zona "no passa per una macro-carretera, sinó per un Pla Comarcal de Mobilitat rigorós que garanteixi la qualitat de vida de tots els veïns i alhora respecti un territori de gran valor natural". En aquest sentit, Boada ha defensat que "el disseny i desenvolupament d’un pla de mobilitat podria resoldre molts dels problemes de circulació que tenen Olot i les Preses".
L’informe de l’ACA
Per la seva banda, l’Agència Catalana de l’Aigua va entregar a mitjans de juliol un informe sobre el projecte constructiu de la variant d’Olot–Les Preses, elaborat per la Direcció General d’Infraestructures i Mobilitat, on conclou que les obres són “compatibles amb la preservació de les aigües subterrànies”, inclòs l’aqüífer de la Vall d’en Bas. L’informe detalla que es preveuen mesures de seguiment i control, així com possibles actuacions correctores per garantir l’aigua dels pous i, en cas d’incidències, compensar possibles afectacions.
Les xifres, en discussió
Salvem les Valls, però, discrepa i alerta que el projecte comportarà una extracció de 600 metres cúbics d’aigua per segon, que en èpoques humides podria arribar als 800 o 900. Segons l’entitat, aquestes xifres són molt superiors a les que constaven al decret d’impacte ambiental publicat el 2022, que parlava de 250 a 300 m³/s. "Estem recollint tota la informació que podem i assessorant-nos amb experts per veure si les dades del projecte constructiu són reals o no", explica el president del col·lectiu, Moisès Mont.
