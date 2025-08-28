Olot reclama l’inici de les obres de la variant
Paral·lelament, en el Ple d’aquest dijous, l’entitat Salvem les Valls presentarà una moció on es demana a la Generalitat que “s’aturin preventivament tots els tràmits administratius en marxa i que precedeixen a l’inici de l’obra”
Partits polítics, exalcaldes, associacions veïnals i representants de sectors empresarials, econòmics, comercials i la Plataforma No és un Vial, és una carrer, van mostrar ahir el seu el posicionament conjunt i unànime a favor de la variant d'Olot. En una trobada a la Sala de Plens de l'Ajuntament, l'equip de govern d'Olot (Junts i ERC), PSC i Activem van reiterar la necessitat que comencin les obres perquè la ciutat disposi, com més aviat millor, d'una variant per treure els vehicles -la majoria pesants- que circulen pel centre de la ciutat a falta d'una infraestructura d'aquestes característiques.
Una reclamació exigida també per la Plataforma No és un Vial, és un carrer -que va recollir més de 7.000 firmes a favor de la variant-; les associacions veïnals de Bonavista, Pequin, Sant Cristòfor i Mas Bernat, Les Fonts i Les Tries. Representants de sectors empresarials com l'EURAM, Intersectorial, Joves Empresaris, Comerciants d'Olot, Associació d'Hostalatge i Associació de Placers del Mercat d'Olot. A la convocatòria d'ahir a la tarda també hi van assistir els exalcaldes Pere Macias, Lluís Sacrest i Josep M. Corominas.
L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, va afirmar que "Olot s'ha guanyat el dret de tenir la variant per millorar la qualitat de vida dels ciutadans que diàriament, i de fa molts anys, pateixen les conseqüències de no disposar d'aquesta carretera". L'alcalde també va recordar que és l'única capital de Catalunya de més de 30.000 habitants que no disposa d'una variant.
Alhora, Arbós va indicar la ciutat, des de ja fa anys, ha manifestat en diverses ocasions la necessitat de disposar de la variant d'Olot: "Al 2016 amb una consulta ciutadana amb la participació de 5.000 persones, el 82% va considerar que la variant era una obra urgent i prioritària". També va afegir que "al 2023 i segons una enquesta interna, més del 80% de les persones enquestades es van pronunciar també a favor d'aquesta infraestructura". Segons l'alcalde, "amb totes les eleccions dels darrers vint anys, els olotins han renovat la confiança a partits polítics que portaven en el seu programa electoral la construcció de la variant".
Per acabar, Arbós va destacar que "durant molts anys hi ha hagut molts debats i arguments sobre la variant. Ara és el moment perquè comencin les obres i si pot ser demà, millor".
