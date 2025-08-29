El 75% de les persones ingressades a la UCI per grip durant la campanya 2024-2025 no estaven vacunades
El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández Muñoz, remarca la importància de la vacunació per reduir el risc de contagi i protegir les persones més vulnerables
La pròxima campanya de vacunació començarà el 22 de setembre pels col·lectius més fràgils i a partir del 13 d'octubre per la resta de grups
El 75% dels pacients ingressats a les unitats de cures intensives (UCI) catalanes per grip durant la passada campanya 2024-2025 no estaven vacunats. La dada posa de manifest la rellevància de la vacunació com a eina clau per prevenir els casos greus de la malaltia i reduir la pressió assistencial al sistema sanitari. En aquest sentit, la vacunació contra la grip i la Covid-19 són essencials en la protecció davant de complicacions de la població més vulnerable, especialment de les persones de més edat, els infants menors de 5 anys i les persones amb alguna condició de risc.
El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández Muñoz, destaca que «hem de conscienciar a la població de la importància de la vacunació, especialment, en els col·lectius recomanats. Vacunar-se és clau, no només per protegir-se individualment, sinó també per protegir els més vulnerables» i afegeix que «a mitjans de desembre volem tenir la major part de la població diana vacunada». El secretari també assenyala que l'objectiu de salut pública és «augmentar la cobertura vacunal i aconseguir que la grip tingui el menor impacte possible».
Tot i que la incidència estimada del virus de la grip durant la temporada 2024-2025 va ser un 35,6% superior a la temporada anterior, es va registrar un descens significatiu tant en el pic d'ingressos hospitalaris com en la gravetat dels casos. Concretament, el pic màxim d'ingressos per grip va ser un 39% inferior i el nombre total d'ingressos hospitalaris es va reduir un 50,5% respecte a la temporada 2023-2024 (1.403 ingressos respecte als 2.777 de l'any anterior).
Aquest comportament epidemiològic, amb més casos però amb menys gravetat, es pot atribuir probablement a l'efecte protector de la vacunació, així com a la coincidència entre les soques del virus influenza circulants i les contingudes a la vacuna d'aquesta temporada.
Pel que fa a altres virus respiratoris, el SARS-CoV-2 es va mantenir a nivells basals sense pics epidèmics rellevants a Catalunya, i la seva circulació es va associar a una menor gravetat i menys ingressos.
La grip va ser el virus respiratori dominant la temporada passada, mentre que la transmissió del virus respiratori sincitial (VRS) també va ser inferior a la d'altres temporades.
Balanç de la temporada anterior
El 23 de setembre de 2024 es va iniciar la primera fase de la vacunació dirigida a les persones que viuen en residències, a les de 80 anys o més i a les dones embarassades. A partir del 14 d'octubre, la vacunació es va ampliar a la resta de col·lectius recomanats, incloent-hi els menors de 5 anys. Es van administrar més de 952.000 dosis de vacuna contra la Covid-19 adaptades a la variant JN.1 i més d’1,4 milions de dosis de vacuna contra la grip. Tot i que la campanya es va allargar fins al març, la major activitat es va concentrar entre octubre i mitjans de desembre.
Els objectius del Departament de Salut per a la temporada 24/25, alineats amb els objectius de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i consensuats a escala estatal, marcaven assolir una cobertura del 75% per a les persones a partir dels 60 anys, per les que tenen condicions de risc i pel personal sanitari; una cobertura del 60% en les dones embarassades i augmentar la cobertura en els infants.
Cobertures superiors a les d'abans de la pandèmia
Pel que fa a les cobertures de vacunació, en l'antigripal es va assolir una cobertura del 66,4% en persones de 80 anys o més; del 46,9% a partir de 60 anys i d'un 21,9% en menors de 60. En el cas de la COVID-19, la cobertura va ser del 56,5% en 80 o més; del 37,14% per a persones a partir dels 60 anys i del 9,84% en menors de 60. Aquestes xifres són lleugerament inferiors a les de la temporada 2023-2024, però superiors a les d'abans de la pandèmia.
La pandèmia va tenir un efecte important en l'assoliment de les cobertures de vacunació contra la grip. Durant el primer any, es va produir un augment significatiu de les cobertures degut principalment a la no disponibilitat de vacunes contra la COVID-19 i també a la percepció del risc de la ciutadania. Amb la normalització de la situació epidemiològica, les cobertures s'han anat normalitzant i assimilant al període prepandèmic. Tot i això, les cobertures assolides aquesta temporada són superiors a les del període prepandèmic.
Els motius de vacunació i de no vacunació són diversos, però la falta de percepció de risc a la malaltia, especialment en la població amb condicions de risc i en el grup de 60 a 69 anys, és un factor important juntament amb la necessitat de vacunació anual. Cal ressaltar l'augment de cobertura del 27% en població d'entre 6 i 59 mesos respecte temporada anterior, passant del 28,2% al 35,8%.
Pilot a la Metropolitana Nord
Durant la passada campanya, es va dur a terme una prova pilot al sector sanitari del Barcelonès Nord i Maresme de la Regió Sanitària Metropolitana Nord amb l'objectiu de millorar les cobertures de vacunació, abordant especialment l'accessibilitat a la vacunació i el sistema de citació. Els resultats han estat positius amb un augment significatiu de les cobertures respecte a la temporada anterior i a la resta del territori català, en la majoria de grups d'edat.
Addicionalment, durant la temporada 24-25 es va realitzar una prova pilot per promoure el paper de la farmàcia comunitària com a agent important en el seu rol d'educador sanitari i agent de salut pública, atès que reforça l'actuació i la informació que hagin proporcionat altres professionals sanitaris de l'equip de salut. Aquesta col·laboració realitzada a través del Consell de Col·legis de Farmacèutics ha estat positiva, i es preveu mantenir-la en la nova campanya.
Campanya de vacunació 2025-2026
La nova campanya de vacunació contra la grip i la COVID-19 a Catalunya 2025-2026 està previst que comenci el 22 de setembre, prioritzant els col·lectius més fràgils: persones que viuen en residències, majors de 80 anys o més i dones embarassades. Com a novetat aquest any s'avançarà la vacunació pels infants menors de 5 anys i pel personal sanitari. I, a partir del 13 d'octubre, la vacunació s'obrirà a la resta de grups poblacionals inclosos en la campanya. Per a millorar les cobertures, s'està treballant per a garantir l'accessibilitat a les vacunes i millorar-la adaptant els recursos disponibles. També s'està treballant en diverses campanyes i material de suport tant per a ciutadania com per als professionals sanitaris.
