Un incendi en una sitja mobilitza els Bombers a Camós
No s'han hagut de lamentar ferits
Un incendi en una sitja ha obligat a mobilitzar aquest divendres al matí diverses dotacions dels Bombers fins a Camós. L’avís s’ha rebut cap a les onze del matí i alertava d’un possible foc en una sitja de pinso.
Inicialment, s’hi han mobilitzat cinc dotacions, tot i que finalment n’hi han treballat tres. En arribar al lloc, els Bombers han observat que la sitja d'aquesta explotació agrària fumejava lleugerament. Després de fer diverses inspeccions, han detectat que les restes que hi havia a l’interior podien estar cremant.
Tot i això, un cop analitzada la situació, han conclòs que el fum era conseqüència d’una reparació recent i no d’un incendi actiu. Per precaució, han llençat aigua a l’interior de la sitja. Cap a la una del migdia, el servei s’ha donat per finalitzat, indiquen des del cos d'emergències. No s'han hagut de lamentar ferits en l'incident.
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- L'hospital Trueta impedeix que una mare acompanyi la filla en la sedació per fer una ressonància magnètica
- Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut
- Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.
- On aparcar per la Diverbeach 2025 de Sant Antoni de Calonge
- Una jove amb 40 matrícules d'honor es tatua el nom d'un dels presidents del Govern d'Espanya
- Llança una taula contra un nen de 5 anys i després amenaça el pare amb una gerra trencada de vidre a Platja d’Aro
- Yangel Herrera i Miovski sortiran i Vanat reforçarà la davantera