Un incendi en una sitja mobilitza els Bombers a Camós

No s'han hagut de lamentar ferits

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu / Diari de Girona

Eva Batlle

Camós

Un incendi en una sitja ha obligat a mobilitzar aquest divendres al matí diverses dotacions dels Bombers fins a Camós. L’avís s’ha rebut cap a les onze del matí i alertava d’un possible foc en una sitja de pinso.

Inicialment, s’hi han mobilitzat cinc dotacions, tot i que finalment n’hi han treballat tres. En arribar al lloc, els Bombers han observat que la sitja d'aquesta explotació agrària fumejava lleugerament. Després de fer diverses inspeccions, han detectat que les restes que hi havia a l’interior podien estar cremant.

Tot i això, un cop analitzada la situació, han conclòs que el fum era conseqüència d’una reparació recent i no d’un incendi actiu. Per precaució, han llençat aigua a l’interior de la sitja. Cap a la una del migdia, el servei s’ha donat per finalitzat, indiquen des del cos d'emergències. No s'han hagut de lamentar ferits en l'incident.

