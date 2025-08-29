Renfe elimina l'AVE 'low cost' a les comarques gironines
L’operadora decideix retirar de manera indefinida els trens S106 fabricats per Talgo que donaven servei a Avlo entre Madrid i Figueres
Glòria Ayuso
Renfe ha decidit suprimir el seu servei Avlo del corredor d’alta velocitat entre Madrid i Figueres quatre anys després de la seva posada en marxa, l’oferta low cost caracteritzada per oferir bitllets més barats que els trens AVE tradicionals amb algunes retallades en serveis, com combois sense servei de cafeteria. Aquest moviment es produeix després que l’operadora pública hagués de retirar cinc trens S106 (popularment coneguts com Avril) i altres combois de la sèrie 102, que donaven servei a Avlo i circulaven per la línia d’alta velocitat més utilitzada del país.
A partir del pròxim 8 de setembre, Renfe connectarà les dues ciutats més grans del país a través del seu servei estrella, l’AVE tradicional, que assumirà els trajectes que deixarà d’operar Avlo. Segons l’empresa pública, els preus seran "competitius", en un mercat, precisament, en què Renfe ha de competir amb les operadores estrangeres Ouigo i Iryo. No obstant això, les fonts consultades per aquest diari deixen entreveure que el servei ja no tindrà el component d’assequibilitat que caracteritzava Avlo, tot i que en casos d’alta demanda els preus també fossin alts.
Perfil del viatger corporatiu
La resta de corredors de la companyia no patiran aquesta reorganització del servei. Mentre que els passatgers que ja tenien bitllet seran recol·locats en trens AVE i accediran a una millora de les prestacions amb el mateix preu, les noves vendes a partir del 8 de setembre es faran amb el servei dels AVE, que de mitjana compten amb preus més elevats.
En el canvi de la seva oferta comercial en l’alta velocitat entre Madrid-Barcelona-Figueres Renfe "ha tingut en compte que el producte AVE s’adapta millor a les característiques del trajecte i a les necessitats del perfil del viatger corporatiu, freqüent en aquest corredor". El canvi "suposa una millora en confort gràcies a seients més amplis i un increment notable d’espai", afirma l’empresa en un comunicat.
Però en un comunicat de principis d’any Renfe indicava que el 39% dels viatgers que utilitzen l’alta velocitat i llarga distància ho fan per oci i turisme. En el comunicat s’especificava que les destinacions més sol·licitades per viatjar per plaer van ser ciutats com Madrid i Barcelona, que cita en primer lloc. També assenyalava que l’estrena dels Sèrie 106 el maig del 2024 va ser "un dels estímuls que ha provocat l’augment de viatgers, tant en els trens que connecten Galícia i Astúries amb Madrid, com en aquells que donen servei als corredors Madrid-Saragossa-Barcelona-Figueres, País Valencià i Múrcia".
Respecte a la variació del preu amb la nova oferta, els usuaris que desitgin accedir a preus més econòmics per al corredor Madrid-Barcelona hauran d’"agafar el bitllet amb temps", aconsella l’operadora. Aquest canvi en l’operativa de Renfe coincideix amb els contratemps que ha patit el material rodador de l’operadora en els últims mesos. Al juliol, en una inspecció rutinària, Renfe va detectar una fissura en un component dels bogies (conjunt de rodes i suspensió) d’un tren S106 (Avril) i va apartar temporalment les cinc unitats d’aquest model fabricat per Talgo, entregat amb anys de retard i el causant de les multes milionàries interposades per l’operadora a l’empresa industrial, que es troba en una situació financerament crítica.
Els usuaris que vulguin preus més econòmics hauran «d’agafar el bitllet amb temps»
Els de més capacitat
Els problemes als trens es van presentar tot just un any i dos mesos més tard de la seva entrada en servei. El 21 de maig de l’any passat, Renfe va posar en circulació els Avlo S106 en substitució dels trens de la sèrie 112 al corredor Figueres Vilafant-Barcelona-Madrid, destacant que destinava al servei low cost els combois amb més capacitat fins a la data de tots els que circulen a Espanya: els seus 581 seients "suposen un notable augment de places en els serveis ferroviaris de baix cost", assenyalava l’operadora.
Concretament, la seva incorporació va suposar un increment global del 17% de les places per a tot el corredor. Ja en la data d’entrada en servei havia venut més de 121.200 bitllets fins al desembre. Només un mes més tard, Renfe va comunicar que més de 81.000 viatgers ja havien utilitzat els nous combois Avlo S106 del corredor que ara ha acabat retirant.
La retirada d’aquest material rodador no va ser l’única, ja que Renfe va haver d’eliminar del servei els trens també de Talgo de la sèrie 102, després de trobar inestabilitats en el seu rodament. Aquesta clatellada per al fabricant es produeix enmig de les negociacions per impulsar un canvi accionarial en el si de la companyia.
