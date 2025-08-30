Quim Carandell, Sanjosex i Roger Coma, a la Festa de Sant Llop de Miànigues
Se celebrarà el 7 de setembre i inclourà la novena Cronoescalada Biciclista
A.C.
Com cada primer diumenge de setembre, Miànigues celebrarà la seva Festa Major, la Festa de Sant Llop, el 7 de setembre. La jornada comptarà amb activitats per a totes les edats, com el concert que unirà per primera vegada Quim Carandell (La Ludwig Band) i Carles Sanjosé (Sanjosex) o el mig monòleg de Roger Coma Sensació de viure. També s’hi celebrarà la novena edició de la Cronoescalada Biciclista, una prova lúdica i esportiva oberta a tothom a partir de 14 anys en què s’atorguen premis com el Nani Pinarello al millor espectacle o el Perico Delgado a la millor vestimenta.
La jornada començarà al matí amb una xerrada de Xavier Pallàs sobre El llenguatge de les campanes al Pla de l’Estany, un patrimoni sonor declarat per la UNESCO com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat (10:30 h). Seguirà amb l’Ofici solemne amb la coral Les Estunes del Centre Cívic de Porqueres (11:30 h), la Benedicció de les collites al pedró (12:45 h) i una audició de sardanes amb la Cobla Bisbal Jove acompanyada de vermut popular (13 h).
A la tarda arribarà un dels moments més esperats: la IX Cronoescalada Biciclista (17 h), amb inscripció prèvia a info@sonoramusica.com o el mateix dia mitja hora abans (preu: 3€). El recorregut consta de 149 metres amb un pendent del 14,6% de mitjana.
També hi haurà espai per a la diversió familiar amb jocs de taula, jocs tradicionals i un taller de dibuix col·lectiu per a famílies a càrrec del Projecte I.G.L.U.: L’aigua que cau. Una activitat coorganitzada amb el Centre Cívic de Porqueres- Minicívic (18:15 h).
Ja al vespre, el protagonisme serà per a l’humor de Roger Coma amb Sensació de viure (19:30 h), i, per cloure la festa, el concert amb Quim Carandell (La Ludwig Band) i Carles Sanjosé (Sanjosex) (20 h): dos grans lletristes i compositors de l’escena catalana actual que, per primera vegada, compartiran escenari a Sant Llop en un format únic d’actuacions en solitari i intercalades.
A més, durant la jornada també hi haurà projecció audiovisual sobre la història de Miànigues i el sorteig d’una panera amb productes de proximitat recollits pels veïns del poble.
La Festa de Sant Llop està organitzada per l’Ajuntament de Porqueres i Sonora. Totes les activitats són gratuïtes excepte la Cronoescalada Biciclista i tindran lloc al nucli situat al voltant de l’església de Sant Romà de Miànigues.
