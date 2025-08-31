Besalú torna a transformar-se en comtat amb la seva fira medieval
La vila comtal obre els seus carrers, muralles i places, convertides en un plató viu i únic on la història transporta els visitants a un passat feudal
La 27a edició de la fira torna a omplir de gent el municipi en un cap de setmana multitudinari ple d’espectacles, cavallers i paradetes ambulants
Cavallers, cavalleresses, joglars i donzelles han tornat a rondar, un any més, pels carrers de la vila comtal de Besalú, amb motiu de la celebració de la 27a fira Besalú Medieval. Durant aquest cap de setmana, la cita més popular del municipi garrotxí, ha remuntat el poble més de mil anys en el seu passat, transformant el centre històric en un plató viu i únic on la història ha transportat els visitants a l’antic Comtat de Besalú.
El valor del conjunt arquitectònic i històric de la vila, converteixen la fira en una data clau pels amants i curiosos del passat medieval català, que venen d’arreu del país, i de fora, per recórrer els carrers, les muralles, les places i els racons del municipi, tots ambientats en un passat remot, i replets de demostracions i representacions de personatges i espectacles del passat feudal de Besalú, com els abanderats o els tamborers.
Mercat medieval
I davant del Monestir de Sant Pere de Besalú, el mercat medieval: un conjunt de paradetes ambulants que tampoc s’han volgut perdre la cita. «Fa molts anys que venim, és una fira que ha crescut bastant en públic», declara Jordi Prat, un artesà del cuir de Llorà que mou la seva parada de cinturons per les fires de la contrada. Prat apunta que, abans, «cobraven per entrar», mentre que ara l’entrada al centre històric del municipi és gratuïta. Tanmateix, el paradista lamenta que, aquest augment de visitants, no ha augmentat el nombre de vendes, «hi ha potser més gent que mira, però el mateix volum de compres».
Més enllà dels paradistes ambulants que han conformat el mercat medieval de la plaça del Prat de Sant Pere, molts dels comerços fixos de la vila també opten per fer aquest salt al passat i obrir de bat a bat els seus establiments, sovint també caracteritzats. Alguns, més enllà d’obrir les portes, decideixen sortir al carrer per muntar un estand més accessible, una pràctica que molts dels comerços locals estan perdent. «Els anys primers eren molt macos, tots els carrers eren plens de botigues, i ara em penso que som dels únics que sortim» lamenta la Pilar de la pastisseria Surroca, l’àvia d’un negoci familiar que, des de 1875, ha passat de generació a generació elaborant dolços al centre del nucli històric del municipi. També expressa que, malgrat la gran afluència de gent que atrau la fira, sovint la cosa, pel que fa a les vendes en comparació amb un cap de setmana habitual, queda en «molta fressa i poca endreça».
Pels més valents, les nits van obrir el «Carrer dels atrapats», el punt més fosc i mòrbid de l’antic Comtat de Besalú. L’activitat més terrorífica del cap de setmana, va oferir un viatge als baixos fons de la vida medieval, amb els personatges i les situacions més pintoresques que aquella època podia oferir, el qual va sacsejar a aquells que van gosar endinsar-s'hi.
El que queda clar, si es pregunta als visitants, és que el principal atractiu d’aquesta cita, i el que la distingeix d’altres fires i mercats medievals d’arreu del país, és el marc incomparable que ofereix la vila de Besalú: «Les fires i les parades són com les de totes les fires, però veus uns espectacles que a altres fires no veus. Al final, però, el més bonic és l’ambient de Besalú, que és molt maco», expressa Roser Hortensi, qui repeteix, quasi cada any, la seva visita a la fira.
