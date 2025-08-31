Celebració per la reposició de les imatges de la Basílica de Sant Esteve d'Olot
Es tracta de les escultures de Santa Sabina i Sant Valentí, copatrons del temple que han estat restaurades i col·locades a la façana aquest juliol
La Parròquia de Sant Esteve i l'Associació d'Amics de l'església de Sant Esteve i del santuari del Tura va celebrar aquest dissabte, a la basílica de Sant Esteve d'Olot, la missa solemne a Santa Sabina i d'Acció de Gràcies per la reposició de les imatges de la façana del temple.
La missa va ser presidida pel bisbe Fra. Octavi Vilà i Mayo i el rector de les Parròquies d'Olot Mn. Pere Domènech que en acabar van beneir les noves imatges dels compatrons Sant Valentí i Santa Sabina.
La imatge de Santa Sabina s'ha realitzat a partir d'un motlle original de Manel Trayte Figueras (1908-1996), escultor del taller d'imatgeria religiosa de l'Art Cristià, que s'ha encarregat de la seva realització. L'original, de 2'60 metres i 200 quilos, forma part de la propietat del taller, que ha accedit a cedir la imatge per garantir la seva excepcionalitat. En el cas de Sant Valentí, de 2'70 metres i 200 quilos, s'ha arribat a un acord amb la família de l'autor: Modest Fluvià Aiguabella (1925-2015), per tal de poder-la tirar endavant. Amb la restitució de les imatges dels dos copatrons de la ciutat, la basílica de Sant Esteve recupera totes les figures de la façana.
El projecte de restitució de les imatges ha tirat endavant gràcies al treball d'una comissió formada per representants de l'Associació Cultural d'Amics de Sant Esteve i del Santuari del Tura, membres de la parròquia, de la delegació de Patrimoni del Bisbat de Girona, del Museu Comarcal de la Garrotxa, del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat, a més d'historiadors i arquitectes que hi ha donat suport, amb la col·laboració de la Diputació de Girona.
Amb aquesta actuació s'ha donat resposta a la reivindicació de recuperació de la memòria històrica de la ciutat d'Olot, que recuperar les imatges de la basílica de Sant Esteve després de 89 anys.
El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, va assistir a la celebració juntament amb l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós; el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixach; regidors i regidores d'Olot i feligresos i feligreses del municipi.
