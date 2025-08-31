D’un camp de refugiats al Sàhara a un estiu ple de primeres vegades
Els primers infants sahrauís van començar a arribar a terres gironines l’any 1995 en el marc del projecte ‘Vacances en Pau’, coordinat per ACAPS-Girona, tot i que cada vegada hi ha menys famílies que volen participar-hi
Fa tres anys, a Ruth Alemany li va arribar una crida (gairebé en forma de crit d’auxili) per trobar famílies que volguessin acollir un infant sahrauí durant els mesos de juliol i agost. Els nens, de fet, ja feia una setmana que eren a Girona. Aquell mateix dia va posar-se en contacte amb ACAPS-Girona, que coordina el projecte ‘Vacances en Pau’ a les comarques gironines, i l’endemà ja tenia l’Abderrahman (que aleshores tenia 8 anys) a casa.
El xoc, per ell, va ser «molt gran»: «Desconfiava molt de la gent d’aquí, sobretot quan li preparàvem el dinar o el sopar, tenia por que no respectéssim la seva religió i que li poséssim porc d’amagat», recorda. Mica en mica, es van anar guanyant la seva confiança, fins al punt que els dos anys següents ha estat ell qui els ha demanat repetir l’experiència.
«El que havia de ser una cosa puntual d’un estiu s’ha convertit en una espècie de tradició, al desembre vam viatjar amb el meu fill gran al Sàhara, al camp de refugiats on viu amb la seva família, els vam poder conèixer i hem establert un vincle preciós», confessa. I és que assegura que «ja s’ha fet un lloc a la família». Quan ve, sap que anirà al casal de waterpolo d’Anglès (on viuen) -«que li encanta perquè per ell és un món totalment nou»-, de campaments la primera setmana d’agost («ja ho espera») i que passarà un estiu «diferent» carregats d’activitats.
Un cop aquí, i com a part del projecte, també l’han portat a fer una revisió mèdica i al dentista. «Allà viuen d’ajuda humanitària i la seva alimentació és molt enllaunada i envasada, amb molts sucres, i això fa que siguin nens amb moltes càries», explica Alemany. A més, és al·lèrgic als cacauets, i aquest estiu s’ha pogut fer les proves per acreditar-ho i poder aconseguir antihistamínics quan arribi al Sàhara.
L’any que ve serà l’últim estiu que podrà venir (el projecte porta a infants dels 8 als 12 anys). «Abans sempre anava amb un paper, on anava descomptant els dies que faltaven per tornar amb la seva família, però aquest any no ho ha fet, ens diu que vol anar a casa seva una setmana i després tornar a venir i provar d’anar a l’escola aquí, però és clar, li hem explicat que això no pot ser perquè ell no té aquesta llibertat de moviment i nosaltres tampoc estem tot l’any de festa, fent casals i anant a parcs aquàtics», remarca Alemany.
Els primers infants sahrauís van aterrar a Girona l’any 1995. El nombre de famílies que volen participar en el projecte, però, ha anat a la baixa: «L’interès ha baixat molt, va haver-hi una davallada molt forta arran de la crisi del 2008 perquè no totes les famílies es podien permetre la manutenció d’un membre més a la família i després de la pandèmia, quan vam haver d’aturar el projecte dos anys, encara ha costat més recuperar-les», assegura la coordinadora de ‘Vacances en Pau’ a Girona, Pilar Bayé. Aquest estiu han participat en la iniciativa un total de 38 infants, allotjats entre les comarques gironines, Osona i l’Alt Maresme (havien arribat a ser 52 només a Girona ciutat i la seva àrea urbana).
