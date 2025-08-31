CRIM INTERNACIONAL
Les comarques gironines, refugi de fugitius internacionals
La Policia Nacional ha localitzat i detingut en menys de vuit mesos nou persones reclamades, sobretot per tràfic de drogues
Les comarques gironines s’han convertit en un punt de refugi per a fugitius internacionals. En gairebé vuit mesos d’aquest any -fins al 10 d’agost-, la Policia Nacional ha detingut nou persones reclamades per jutjats internacionals, una xifra notable tenint en compte que durant tot l’any passat es van registrar 11 arrestos d’aquest tipus.
La Costa Brava compta amb comunitats de ciutadans estrangers i és una de les zones preferides per aquests pròfugs perquè facilita que aquests passin desapercebuts. A més, es tracta de zones amb un elevat trànsit d’estrangers i això dificulta encara més la seva detecció, segons fonts policials. També destaca que molts d’aquests fugitius escullen Girona perquè ofereix una bona qualitat de vida i nivells econòmics alts; sovint adquireixen habitatges en urbanitzacions. Les infraestructures de la zona faciliten, a més, la seva fugida i els permeten reunir-se amb contactes en cas de necessitat.
Pel que fa als arrestats d’aquest any, la majoria estaven reclamats per delictes relacionats amb el tràfic de drogues, tot i que també s’han registrat dos casos per homicidi. La majoria dels països que sol·liciten aquestes detencions estan adherits al Tractat de Schengen, per la qual cosa els fugitius estaven perseguits mitjançant una Ordre Europea de Detenció i Entrega (OEDE). Pel que fa als agents implicats, cinc dels nou casos els ha resolt la brigada de Policia Judicial de Girona, mentre que la resta correspon al Grup de Fugitius de la Policia Judicial de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya.
Cooperació policial
En els operatius no només participen aquests grups, sinó també policies d’altres unitats i col·laboració amb altres cossos policials siguin de l’Estat o internacionals i estaments judicials. Un exemple es va donar a Camprodon, on el Grup de Fugitius va localitzar un home perillós i violent reclamat per les autoritats alemanyes per un delicte de tràfic de drogues. Amb una OEDE en vigor, es va activar un dispositiu conjunt amb la Unitat d’Estrangeria i Documentació de Camprodon i l’Àrea Bàsica Policial del Ripollès dels Mossos d’Esquadra. L’home va ser detingut quan anava a fer un tràmit documental a la comissaria de la Policia Nacional amb totes les mesures de seguretat i posat a disposició judicial per a la seva extradició a Alemanya, on s’enfronta a una pena de fins a 15 anys de presó.
Aquest agost, agents de la Policia Nacional van detenir tres pròfugs en un sol dia: dos germans van ser arrestats a l’aeroport de Girona mentre arribaven d’un vol procedent del Regne Unit, i un tercer va ser sorprès a Girona ciutat. Tots tres estaven reclamats per estafa i tràfic de drogues per les autoritats mexicanes i marroquines, i el tercer s’enfrontava a una pena de 10 anys de presó al Marroc.
Un altre cas destacat va tenir lloc a Figueres, on es va arrestar un home reclamat per l’assassinat d’un agent nacional a Colòmbia el novembre de 2024 i a qui se li sol·licitava una pena de 33 anys de privació de llibertat. La detenció va ser possible gràcies a la informació facilitada per Interpol que va confirmar que l’individu havia entrat a Espanya per Barajas. Tot i que al principi se’n va perdre la pista, el 20 juny va ser arrestat a casa d’uns familiars de la ciutat on s’amagava.
Subscriu-te per seguir llegint
- Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.
- Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut
- La Diverbeach arrasa sota la pluja
- Homenatjaran Albert Solà, el veí de la Bisbal que afirmava ser fill del rei emèrit
- Remarquen que està prohibit banyar-se a l'estany del parc del Migdia de Girona després de la mort d'una vintena d'aus
- On aparcar per la Diverbeach 2025 de Sant Antoni de Calonge
- Un ciclista denuncia amenaces després d’un incident amb operaris al carril bici de Pedret de Girona
- Les millors imatges de la Diverbeach