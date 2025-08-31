La responsabilitat de visibilitzar la neurodivergència
L’escriptora Carla Gracia, codirectora del documental «L’escola inclusiva», planta cara al diagnòstic d’autisme del seu fill des de diversos fronts, ara des de la novel·la «Perfectament imperfecta»
David Álvarez / EFE
L’escriptora Carla Gracia, mare d’un fill autista, acaba de publicar la novel·la Perfectament imperfecta, convençuda que parlar de neurodivergències «no és una opció, és una responsabilitat compartida».
Gracia ha optat per la ficció, perquè és una cosa que «fa sentir» al lector i que permet aconseguir profunditats a les quals no arriba l’assaig, que ve filtrat per la raó.
«És el que buscava: fer sentir sense donar lliçons», diu l’autora, per a qui el seu llibre convida a viure «una història des de dins, a través de l’amor, la contradicció o el dolor».
Perfectament imperfecta, editada en castellà per Catedral i en català per Univers, està inspirada en fets reals i explica la història d’una mare que s’enfonsa per ressorgir mentre acompanya el seu fill neurodivergent en un món poc preparat per a la diferència.
«Hi ha moltes persones autistes que s’estan diagnosticant i que, per fi, entenen que allò que creien que era un trastorn és una condició, una manera d’estar en el món», afegeix.
Carla Gracia, de promoció del llibre a Girona, adverteix que ella no és especialista, «només mare», per a afegir de seguida que del que està segura és de la complexitat de cada nen «i que la família té un paper important per aprendre i acompanyar-los».
Subratlla també que «la neurodivergència és simplement percebre el món de manera diferent a la majoria: llegir diferent, sentir diferent i relacionar conceptes de manera diferent».
Per ella, que els nens realitzin tots el mateix, cosa que resumeix a atendre asseguts cada dia durant vuit hores les lliçons d’un professor mentre prenen apunts, i medicar als que no s’adapten perquè ho facin és «no entendre res».
«Què és més boig, que una persona es gasti mil euros, el sou d’un mes per a la majoria, en un vestit per a una festa o que un xiquet angoixat cridi i fugi quan no correspon?», planteja.
Un dels seus fronts és el de l’escola denominada inclusiva, «una declaració de bones intencions sense pressupost i això només pot portar a l’angoixa».
«El meu fill, un dia, després de sortir de l’escola ordinària on anava, em va dir: Mamà, vull anar a un lloc on els nens siguin com jo. Jo li vaig preguntar: Com tu? I ell em va respondre: Diferents. Jo vaig intentar suavitzar-ho: Tots som diferents d’una manera o altra. I ell, lúcid com és, em va dir: Els altres nens s’assemblen entre ells. Jo sóc diferent, diferent. No em vull sentir el pitjor nen del món», relata.
Gracia admet que, si el documental L’escola inclusiva va impactar en el diàleg públic, el que pot aconseguir ara a través d’un llibre és «sensibilitzar des de l’empatia».
Perfectament imperfecta és una eina que, segons la seva autora, no busca «un canvi directe en les polítiques públiques ni incidir en el debat social».
Al principi, assegura, ni era un llibre, només situacions que vivia, «que eren doloroses o absolutament hilarants», i que va començar a escriure per supervivència.
Convertit allò en novel·la, alguns familiars li van desaconsellar publicar-la per temor al dany que li pogués causar aquella exposició a ella o al seu fill.
Ara, s’emociona quan rep missatges de mares «amb fills extraordinaris o no», que li agraeixen que les hagi acompanyat o que s’han sentit identificades.
Serà una obra de teatre
L’obra es convertirà el pròxim maig en una peça teatral que s’estrenarà a Barcelona de la mà de Montse Rodríguez: «Es va enamorar del text i jo d’ella com a directora i com a persona extremadament sensible», diu.«És emocionant, perquè segurament Perfectament imperfecta prendrà una nova dimensió, no sé exactament quina, però serà com és el teatre: viu, intens, sense espai per respirar i amb espai per a la possibilitat de ser, perquè el teatre és un lloc per despullar-se, i aquesta història arribarà crua, valenta i sense filtres», conclou.
