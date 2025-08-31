Ryanair obrirà una nova ruta europea a l'aeroport de Girona
Els vols començaran el 26 d’octubre amb tres freqüències i es mantindran fins al març
«La Ryder Cup obrirà la porta a noves rutes i a la desestacionalització»
Ryanair obrirà al mes d’octubre una nova ruta directa entre l’Aeroport de Girona-Costa Brava i Bucarest. La connexió s’estrenarà el diumenge 26 d’octubre i es mantindrà fins al 27 de març, coincidint amb la temporada d’hivern. La companyia operarà tres freqüències setmanals, cada dilluns, divendres i diumenge.
La nova connexió representa una aposta per l’Europa de l’est, un mercat que el mateix director de l’aeroport, Vicent Pallarés, assenyala com un dels que tenen més potencial de creixement. En una entrevista recent a Diari de Girona, Pallarés va destacar que «hi ha mercats importants que encara no estan prou servits, com el propi mercat de l’Estat, el mercat nòrdic o el de l’Europa de l’est, que tenen molt potencial». En aquest sentit, la incorporació d’una ruta amb Bucarest respon a aquesta estratègia d’obrir Girona a nous fluxos de passatgers que fins ara estaven infrarepresentats.
El precedent del 2013
No és la primera vegada que l’aeroport de Vilobí connecta directament amb la capital romanesa. El juny del 2013, la companyia Wizz Air va estrenar un vol a Bucarest que en la seva primera sortida va registrar 140 passatgers. Aquella experiència, però, es va mantenir poc temps i la ruta es va acabar tancant. Ara, més d’una dècada després, Ryanair recupera aquest enllaç amb una operativa que s’allargarà tota la temporada d’hivern.
La nova ruta se suma a l’oferta actual de Ryanair, que continua sent el principal operador de l’aeroport gironí. L’aerolínia irlandesa ha consolidat al llarg dels anys una presència destacada a Vilobí, tot i que amb fluctuacions en el nombre de rutes segons la temporada i la demanda. L’aposta per Bucarest suposa reforçar la diversificació de destinacions i ampliar l’abast de l’aeroport cap a un mercat emergent.
Dependència de Ryanair
Tanmateix, en aquella mateixa entrevista, Pallarés reconeixia que la dependència de Ryanair és gairebé absoluta, sobretot a l’hivern, quan pot arribar a representar «el 99 o 100% de l’activitat». «Sempre es diu que no has de posar tots els ous al mateix cistell, però si en tens molts i la dinàmica funciona, com és el cas, tampoc té sentit trencar-la», va apuntar. Per això va defensar que cal «cuidar molt» aquesta relació, ja que Ryanair és qui aporta «una operativitat molt elevada i una connectivitat molt àmplia a nivell europeu».
Subscriu-te per seguir llegint
- Homenatjaran Albert Solà, el veí de la Bisbal que afirmava ser fill del rei emèrit
- La Diverbeach arrasa sota la pluja
- Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.
- Troben morta a Indonèsia la dona a qui buscaven després d'una denúncia a Sant Feliu
- Les millors imatges de la Diverbeach
- Els embassaments gironins es troben a màxims històrics
- El Síndic de Greuges denuncia la discriminació per empadronament en les tarifes d'algunes piscines municipals
- Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut