El 60% de les víctimes mortals a les carreteres gironines són motoristes i ciclistes
La comarca de la Selva concentra quatre de les deu morts registrades enguany
El 60% de les víctimes mortals registrades aquest 2025 a les carreteres gironines són motoristes i ciclistes. Segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT), fins al 31 d’agost han perdut la vida deu persones en sinistres a la xarxa viària interurbana de la província. Això suposa quatre morts menys que en el mateix període de l’any passat. Tot i la reducció, les dades mostren la vulnerabilitat dels usuaris de vehicles de dues rodes, que concentren sis de les deu defuncions: cinc motoristes i un ciclista.
La comarca de la Selva és la que acumula més víctimes, amb quatre dels deu morts. La resta es reparteixen en altres punts del territori gironí. El pes de la Selva en el balanç global és destacat i confirma que és una de les zones amb més intensitat de trànsit de la demarcació.
Dos sinistres mortals en un sol dia
El passat 17 d’agost es van registrar dos accidents mortals gairebé de manera simultània. A Viladamat, un ciclista va morir en una col·lisió amb un turisme a la GI-623, al punt quilomètric 16,3. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a dos quarts de vuit del matí i, segons fonts del cos policial, el conductor del vehicle va donar positiu en la prova d’alcoholèmia i va ser detingut. Pocs minuts després, es va produir un altre accident mortal a la C-17, al punt quilomètric 88, al terme municipal de les Llosses. En aquest cas, la víctima va ser un motorista que va patir una sortida de via.
Comparativa amb anys anteriors
En el conjunt de Catalunya, entre l’1 de gener i el 31 d’agost s’han registrat 97 morts en 90 accidents mortals. Durant el mateix període de l’any passat, les víctimes havien estat 94 en 86 sinistres, fet que representa un increment del 3,2%. Tot i això, si es comparen les dades amb les del 2019, any de referència per als objectius del Pla de Seguretat Viària, la reducció de la sinistralitat és gairebé del 20%. Fa sis anys hi havien perdut la vida 121 persones en 114 sinistres.
Missatge de prudència
Des del Servei Català de Trànsit es remarca la necessitat d’extremar la prudència a la carretera, especialment entre els usuaris vulnerables. El col·lectiu motorista és un dels més exposats a la sinistralitat i cada any concentra un terç aproximadament del total de víctimes mortals a Catalunya. Els ciclistes, tot i ser menys nombrosos en xifres absolutes, també formen part dels grups de risc.
