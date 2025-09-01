Els Bombers atenen 145 avisos per les tempestes d’aquesta nit
La Selva, el Maresme i el Vallès Oriental són les comarques amb més incidències
Els Bombers han atès, entre les 8 del vespre de diumenge i les 7 del matí de dilluns, 145 avisos relacionats amb les fortes pluges d’aquesta nit. Destaquen els 39 avisos que han atès a la Selva; els 34 de Tordera (Maresme) i els 26 al Vallès Oriental. Per regions d’emergències, a la metropolitana nord, s’han registrat 83 avisos; a les comarques de Girona, 41; a la regió metropolitana sud, 16 i a la de Lleida, 5. Hi ha activada l'alerta del pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes aquest diumenge i dilluns, sobretot al Pirineu Occidental, diverses comarques de la Catalunya Central i al prelitoral central. Protecció Civil ha advertit que les tempestes poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent, esclafits, calamarsa o pedra.
