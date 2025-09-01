Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els caçadors gironins incorporen desfibril·ladors a les batudes de les colles arreu de la demarcació

Cada societat podrà llogar un aparell i des del sector esperen que s'implanti a la resta de Catalunya

El doctor Brugada amb Joan Espona, president dels caçadors de Girona.

El doctor Brugada amb Joan Espona, president dels caçadors de Girona. / Cedida per la Federació de Caça Girona

ACN

Els caçadors gironins han incorporat desfibril·ladors a les batudes que fan arreu dels vedats de les comarques gironines. Les diferents colles i societats poden ja llogar un d'aquests aparells a la Territorial de Girona de la Federació Catalana de Caça. L'objectiu, explica el president, Joan Espona, és incrementar la protecció dels caçadors, ja que l'activitat suposa haver de fer un important esforç físic i "moments de tensió", amb el risc de patir una mort sobtada. A més, el cardiòleg Ramon Brugada assenyala que amb els desfibril·ladors es podrà zones "més aïllades i no tan ben cobertes", justament en una època on s'ha detectat un ús més important del medi natural per part de la ciutadania, que moltes vegades coincideix amb batudes.

A més, totes aquelles colles que estiguin equipades amb un desfibril·lador apareixeran a l'aplicació 'Infocaça', que permet geolocalitzar batudes i que es va presentar recentment. Els desfibril·ladors són aparells que analitzen el ritme cardíac i determinen si cal aplicar una descàrrega elèctrica per recuperar el batec normal del cor. La demarcació ja compta amb un desplegament de desfibril·ladors fixos a zones més urbanes i habitades, però el medi natural n’és una assignatura pendent, en un incident mèdic on la resposta ràpida és clau per a la supervivència.

