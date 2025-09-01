METEOROLOGIA
Els xàfecs d'aquesta matinada deixen registres d'entre 80 i 30 litres a les comarques gironines
Les pluges han regat bona part de les comarques gironines i la previsió apunta que tornaran a ser abundants de cara a la tarda d'aquest dilluns
Un front plujós que ha escombrat les comarques gironines aquest dilluns a la matinada, ha deixat acumulacions d'aigua destacades, a més de diverses incidències relacionades amb els xàfecs. Les tempestes s'han endinsat a la demarcació per l'oest pels volts de quarts de dues de la matinada i, de mica en mica, han anat desplaçant-se en direcció est i regant la majoria del territori gironí.
Alguns dels registres més destacats han estat:
- Sils - 80,8 mm
- Fogars de la Selva - 74 mm
- Fornells de la Selva - 41,3 mm
- Cassà de la Selva - 35,1 mm
- Santa Coloma de Farners - 33,4 mm
- Banyoles - 31,4 mm
- Sant Joan de les Abadesses 31,1 mm
Els Bombers han atès, entre les 8 del vespre de diumenge i les 7 del matí de dilluns, 145 avisos relacionats amb les fortes pluges d’aquesta nit arreu de Catalunya, però destaquen els 39 avisos que han atès a la Selva.
Entre els serveis que han fet en les darreres hores, els Bombers han assegurat unes plaques solars que havien caigut a l'antic CAP de Tordera i també han rebut l’avís per arbres tombats a Vidreres.
Incidències en la mobilitat
La línia R1 es troba tallada entre les estacions de Blanes i Maçanet per la caiguda de branques a la catenària, mentre que els trens de l’RG1 i R11 tornen a circular entre Caldes de Malavella i Maçanet després que el servei també s’hagués d’interrompre. Pel que fa a les carreteres, la GI-512 a l’altura tant de Tordera i com de Maçanet de la Selva ha estat tallada i la GI-553 a Sant Feliu de Buixalleu també ha tingut afectacions. La situació ja està normalitzada.
També un arbre caigut, sumat a una altra incidència, ha deixat sense electricitat més de 1.000 abonats a Maçanet de la Selva.
Més precipitacions
De cara a aquest dilluns a la tarda, el Servei Meteorològic de Catalunya apunta a una nova banda de precipitacions que afectaran, sobretot, les comarques gironines.
D'aquesta manera, s'ha emès una alerta per intensitat de pluja al Ripollès, Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès i Selva.
- Una exestudiant acusa la Universitat de Michigan d'haver contret càncer a conseqüència de la mala praxi acadèmica
- Ryanair obrirà una nova ruta europea a l'aeroport de Girona
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
- Troben morta a Indonèsia la dona a qui buscaven després d'una denúncia a Sant Feliu
- Investigadors de la Universitat de Girona detecten que la radiació solar ha augmentat entre un 8 i 10% en mig segle
- Aquest és el substitut definitiu del sucre (que a més té molts beneficis)
- Homenatjaran Albert Solà, el veí de la Bisbal que afirmava ser fill del rei emèrit
- El Síndic de Greuges denuncia la discriminació per empadronament en les tarifes d'algunes piscines municipals