INCENDIS
De Girona a Jarilla: aquesta és l'experiència dels bombers a primera línia del foc d’Extremadura
Una desena de bombers gironins van formar part del dispositiu que va treballar durant cinc dies en l’extinció del gran incendi forestal declarat el 12 d’agost
Una cinquantena de bombers catalans han participat, recentment, en l’extinció del gran incendi forestal de Jarilla, a Extremadura, declarat el 12 d’agost i que va cremar més de 15.000 hectàrees. Entre ells hi havia una desena de gironins, amb efectius del Grup d’Actuacions Forestals (GRAF) i del Grup de Recolzament d’Actuacions Especials (GRAE).
L’operatiu seguia una estructura de comandament definida. El lideratge va correspondre a la Regió de Girona, amb Ferran Garcia com a cap de l’expedició. «El segon nivell de comandament era de la Nord, el GRAF era bàsicament de Tarragona, i a nivell sanitari hi havia una infermera del parc d’Olot i un sanitari del GRAE», explica Garcia.
El comboi es va activar diumenge a la nit des de Lleida. «Ho vam fer una mica de pressa i corrents, però sempre hi ha bombers voluntaris, la gent té ganes d’ ajudar», recorda Garcia. Tot i això, els efectius no van saber quina era la destinació fins que ja eren de camí. «No sabíem si era a Castella i Lleó, a Astúries o Extremadura. Dilluns al matí, quan estàvem a punt de sortir de Catalunya, és quan ens van dir finalment la destinació», relata Albert Besalú, caporal del GRAF. Finalment, els van enviar a Jarilla. «Ens van acollir molt bé i ràpidament ens van donar un rol important. Si hagués sigut fer feinetes també ens hauria anat bé, perquè al final vas a ajudar amb el que necessiten», afegeix Garcia.
La majoria dels bombers, com Ismael Vila, caporal del GRAE, van arribar cap a quarts d’onze de la nit i es van dirigir directament a la zona on s’allotjaven. Només dues unitats del GRAF i els comandaments es van avançar per tenir una primera visió del foc i establir contacte amb el Puesto de Mando Avanzado. Besalú, un dels primers a arribar, recorda l’ambient, l’atmosfera carregada de fum, «intueixes la columna, però molts quilòmetres abans que arribis a l’incendi».
Als catalans se’ls va assignar el flanc dret: «vam acabar treballant en la part del foc, anar a l’estratègia i definir quins objectius tàctics porten a estabilitzar-lo» explica Garcia. Besalú subratlla que en aquests casos és millor fer un pas enrere i adaptar-te: «potser fins i tot a vegades faràs coses que tu no faries». En aquest cas, van actuar a la part mitjana del flanc dret, tal com els havien demanat, però paral·lelament el GRAF va analitzar el foc, va rastrejar aquest flanc per entendre com es comportava i detectar punts crítics. «Un cop ho vam tenir clar, amb molta cura, ho vam traslladar a l’organització de l’incendi», explica Besalú. Al final els van fer cas i van fer maniobres amb foc tècnic i eines manuals i mecàniques per estabilitzar-lo. «Això en el nostre entendre, va marcar la diferència», apunta Besalú.
La topografia va ser un dels grans obstacles. En alguns punts el desnivell arribava als 2.000 metres, el que complicava l’accés dels camions i obligava a treballar amb altres maniobres. «Havies de ser molt quirúrgic amb el treball», afirma Garcia. Per al cap de l’expedició, aquesta va ser la raó per la qual els van enviar a Jarilla: «creiem que ens van destinar aquí perquè aquesta part tan tècnica els bombers de la Generalitat ja la treballem des de fa anys. Aquesta anàlisi de poder avançar-nos al que farà l’incendi crec que ens va posicionar molt bé per poder fer l’extinció».
El GRAE també va tenir un paper destacat. Sempre que es desplega un operatiu d’aquesta magnitud s’hi destina personal sanitari i tècnics de rescat. «Som els que donem suport als infermers en cas d’emergència en zona calenta. Podem donar atenció sanitària als nostres Bombers o a qualsevol altre actuant si cal», explica Vila; de fet, a Extremadura van haver de fer alguna cura lleu. Més enllà d’aquesta tasca, el GRAE també es va encarregar de l’avituallament, «com que estàvem en zones aïllades, nosaltres érem els que anàvem a buscar menjar al Puesto de Mando i vetllàvem perquè no faltés res. També ajudaven a gestionar el relleu de personal», declara Vila.
El treball intensiu va permetre estabilitzar el sector assignat. «Arribem dilluns a la nit que estava actiu, dimarts al matí l’incendi encara cremava al flanc dret i nosaltres vam treballar durant el dimarts i el dimecres. Dijous aquest flanc ja estava estabilitzat i estàvem en fase de control revisant el perímetre i fent punts calents, valorant que tot el que hem fet no es pugui reactivar», detalla Besalú. Tot i això, el segon dia van viure moments complicats a causa d’un canvi en les condicions. «Estàvem fent una maniobra per estabilitzar el cap flanc dret i hi va haver un canvi de vent que estava previst, però no hi vam ser a temps, i es van cremar unes 400 hectàrees més», explica Garcia. Besalú també recorda una maniobra llarga i exigent el dimecres: «la nostra unitat GRAF érem sis persones que estàvem ancorant tot un flanc de tres quilòmetres amb foc de baixa intensitat de sota bosc. Van ser hores de feina, però al final va funcionar».
Divendres, amb el foc controlat a la seva zona, el dispositiu català va emprendre el retorn cap a casa. El dia que van partir, ja sabien que el 22 tornarien a Catalunya independentment de la situació, però els bombers van marxar quan el foc realment estava quasi extingit. «Anàvem tranquils perquè la cosa estava molt controlada. Tothom va marxar content d’haver pogut col·laborar en aquest incendi», admet Vila.
Voluntaris
Sempre que hi ha un servei d’aquestes característiques, els bombers es presenten voluntaris. «Els efectius que han anat a Jarilla no cobraran més. Si tenien guàrdia se’ls hi ha tret, però ja està, hi va la gent que realment té ganes» declara Garcia. Per Besalú la decisió va ser immediata: «quan hi ha una urgència et surt aquesta voluntat d’ajudar. Creus que pots donar un valor afegit». Vila ho comparteix: «si hi ha una emergència de grans dimensions jo sempre tinc interès a col·laborar. A part, és una experiència i un aprenentatge». Tot i aquest compromís dels bombers, Garcia adverteix que l’esforç pot passar factura. «Hi ha una predisposició molt gran a ser-hi, però a nivell de grup és important cuidar-nos, estar els uns pels altres, que descansin… perquè és esgotador. I moltes vegades vius els fracassos, com el segon dia: fas feina i, de cop, un canvi de vent fa que l’incendi es reobri i hagis de començar de zero».
Emergències a Catalunya
Els tres bombers coincideixen que la situació viscuda a Extremadura és un avançament del que es viurà a Catalunya, i que això també serveix per posar en pràctica i millorar els coneixements. «El canvi climàtic ens portarà que aquest incendi el tindrem a Catalunya. No sé si l’any que ve, l’altre o l’altre, però hi serà. I més aviat que tard, això assegurat», adverteix Garcia. Besalú coincideix: «és un problema global, el tema dels incendis forestals és un problema que ha vingut per quedar-se, tenim una transició en aquest canvi climàtic en què els ecosistemes estan estressats i els incendis són una conseqüència de tot això, i per tant el que està passant avui a Castelló i Lleó, Astúries o Portugal, o el que va passar l’any passat o fa uns mesos a Grècia o Xile, o tants altres llocs, és el que ens pot passar a nosaltres en pràcticament qualsevol estiu». Per això creuen que és important incentivar l’intercanvi de bombers: «la feina s’està fent molt bé, però hem de continuar buscant l’excel·lència», declara Besalú. Vila afegeix que: «quan sortim fora, les emergències són més grans del que nosaltres ens trobem habitualment, i és un aprenentatge perquè per desgràcia a Catalunya un dia o altre hi haurà unes inundacions importants, o uns focs, i al final és aprendre a gestionar-ho millor».
«Hem de seleccionar els llocs on podem fer mal a l’incendi»
A Jarilla, els Bombers de la Generalitat no van viure fases d’evacuació, però és una situació amb què sovint es troben. Ferran Garcia demana a la ciutadania que entengui que els bombers no poden estar a tot arreu. «Com a societat haurem de començar a entendre que, quan aquests incendis queden fora de la capacitat d’extinció, implica que a vegades no posarem mitjans perquè els estarem mobilitzant en una altra banda. No gastarem energies i recursos on no es pot fer res».
És una decisió que no tothom entén: «ens costa explicar-ho a la gent, però hem de seleccionar els llocs on podem fer mal a l’incendi, perquè encara que hi fóssim, el foc ens acabaria empenyent fins on volgués», assenyala. «A vegades els incendis queden fora de la capacitat d’extinció i això vol dir confinar-se, esperar que passi i, quan ha passat, tornar-hi», afegeix.
Garcia també recorda que el gran perill per a les persones en un incendi és el fum. «És molt important confinar-nos quan les coses van mal dades, intentar buscar aire net i tancar-ho tot. No serveix de res respirar fum, perquè podem perdre la consciència», adverteix.
