Girona, tercera província amb més ocupacions a l'Estat el 2024
S'arriba a 940 casos, amb un augment destacat de detencions, víctimes i fets aclarits respecte al 2023
L’any 2024 ha marcat un nou rècord històric pel que fa a les ocupacions d’immobles a la província de Girona, amb un total de 940 casos registrats, segons les dades del Ministeri de l’Interior. Aquesta xifra representa un augment del 23,9% respecte a l’any anterior, i situa Girona com la tercera província amb més ocupacions d’habitatges a tot l’Estat, només superada per Barcelona i Madrid.
Aquest augment s’emmarca en una tendència clara que es va observant des de fa més d’una dècada. El 2010, Girona registrava només 63 casos d’ocupacions, i des de llavors, aquesta xifra ha experimentat un creixement constant, multiplicant-se per més de quinze vegades fins a l’actual rècord. És destacable que el 2021 ja es va arribar a un pic important, amb 976 casos, però el 2024 s’ha apropat novament aquesta xifra.
Aquestes ocupacions il·legals, sovint en urbanitzacions, solen estar vinculades a plantacions de marihuana, que comporten riscos addicionals, com punxades fraudulentes a les xarxes elèctriques i d’aigua, amb el perill que això suposa tant per a les instal·lacions com per als veïns. També hi ha aquesta problemàtica en punts de la Costa Brava, on durant l’hivern molts habitatges romanen buits i són aprofitats per delinqüents no només per robar sinó també per viure-hi de manera il·legal.
Les ciutats més grans com Girona, Figueres o Salt, on l’ocupació es troben que aquest fenomen els afecta habitatges buits. També hi ha ocupacions que estan relacionades amb situacions de vulnerabilitat social, però també n’hi ha de vinculades amb la presència d’organitzacions delictives que aprofiten la manca de control per instal·lar-se il·legalmen. Algunes màfies fins i tot fan pagar diners per pagar per la clau per permet obrir la porta d’un habitatge.
Més detencions
Aquest fenomen no es limita només al nombre d’ocupacions, sinó que també es reflecteix en altres indicadors clau. Les detencions i nombre de persones investigades relacionades amb ocupacions i delictes associats han crescut un 35,7%, passant de 834 el 2023 a 1.131 l'any passat. Aquesta xifra evidencia que les forces de seguretat han intensificat la seva actuació, però també que cada vegada hi ha més ciutadans que alerten els cossos policials quan es produeix un cas d'ocupació.
De la mateixa manera, el nombre de víctimes vinculades a aquest tipus de delictes ha augmentat un 13,2%, de 408 el 2023 a 462 el 2024. Les víctimes inclouen els propietaris d’habitatges que han patit la pèrdua temporal o definitiva dels seus immobles, veïns afectats per l’augment de la inseguretat i altres persones que pateixen les conseqüències directes o indirectes d’aquest fenomen.
Una altra dada rellevant és l’augment del nombre de fets aclarits, que ha crescut un 29,4%, passant de 601 casos el 2023 a 778. Aquest augment posa de manifest que les investigacions policials i les actuacions judicials han millorat la seva eficàcia i han resolt un major nombre de casos vinculats a ocupacions i usurpacions. Aquestes dades del Ministeri de l’Interior inclouen els casos de «violació» i «usurpació» d’immobles segons el Codi Penal, i mostren com la problemàtica de les ocupacions s’ha intensificat els últims anys. Recentment, la legislació ha agilitzat els processos judicials per permetre desallotjaments més ràpids, especialment en casos d’ocupació de la residència habitual o d’habitatges buits.
L’Audiència de Girona, per la seva banda, va aprovar el novembre de 2024 un acord que permet el desallotjament exprés d’ocupacions il·legals comeses en les darreres 24 hores, sense necessitat d’autorització judicial prèvia. Aquesta mesura té com a objectiu facilitar la recuperació ràpida dels immobles i protegir els drets dels propietaris.
Desallotjaments
Finalment, és clau que els propietaris actuïn amb rapidesa davant d’una ocupació, presentant denúncia immediatament i aportant tota la documentació que acrediti la titularitat i l’ús legítim de l’immoble, per tal de facilitar una resposta judicial àgil i efectiva.
Tot i això, la realitat sovint és més complexa. Un cas encara pendent de resolució és el d’un veí de Vilaür que, des del 3 de maig, viu un autèntic malson després que una parella li ocupés la casa. Malgrat denunciar-ho el mateix dia, el desallotjament no es va fer perquè va creure en la bona fe dels ocupes que marxarien al cap d'unes hores. Però, a hores d’ara, el procediment continua encallat als jutjats, sense data fixada per a l’execució.
Un altre focus actiu de conflicte és el bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona. Aquest mes d’agost s’hi va portar a terme un nou desallotjament, amb vuit pisos buidats i dues detencions. A l’interior d’un dels habitatges es van trobar substàncies estupefaents i diners en efectiu. Malgrat això, els ocupes van tornar a entrar als pisos el mateix dia, mantenint una situació de degradació que arrossega mesos.
Subscriu-te per seguir llegint
- Homenatjaran Albert Solà, el veí de la Bisbal que afirmava ser fill del rei emèrit
- Una exestudiant acusa la Universitat de Michigan d'haver contret càncer a conseqüència de la mala praxi acadèmica
- La Diverbeach arrasa sota la pluja
- Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.
- Troben morta a Indonèsia la dona a qui buscaven després d'una denúncia a Sant Feliu
- Les millors imatges de la Diverbeach
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
- Els embassaments gironins es troben a màxims històrics