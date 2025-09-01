Més de 600 infants en situació de vulnerabilitat reben suport escolar de la Fundació "la Caixa" a Girona
Coincidint amb la tornada a l'escola, la Fundació "la Caixa" impulsa novament el programa Caixa Proinfància, destinat a donar suport integral -educatiu, social i emocional- a infants i famílies en situació de vulnerabilitat.
Aquest curs escolar, CaixaProinfància oferirà suport continuat a més de 600 nens, nenes i adolescents de més de 400 famílies en situació de vulnerabilitat a Girona. A Catalunya, el programa arribarà a més de 20.000 menors de 13.000 famílies, amb l’objectiu de lluitar contra la pobresa infantil i garantir igualtat d’oportunitats en l’educació.
El programa proporciona suport socioeducatiu durant tot el curs escolar, ajudant els infants i adolescents de famílies amb dificultats econòmiques a avançar en igualtat de condicions. Amb aquesta finalitat, CaixaProinfància ofereix diversos serveis com ara reforç educatiu, atenció psicològica, logopèdia, tallers familiars i activitats d’oci i temps lliure, i també ajuts per cobrir necessitats bàsiques com l’alimentació, la higiene, l’equipament escolar o productes específics, com ulleres i audiòfons.
«Volem assegurar-nos que cap nen ni nena quedi enrere a causa de les dificultats econòmiques de la seva família. El nostre compromís és que totes les famílies puguin començar el curs en igualtat de condicions, amb els recursos i l’acompanyament necessaris per al seu desenvolupament personal i educatiu. L’educació és la millor eina per trencar el cercle de la pobresa i construir una societat més justa», afirma Albert Rodríguez, director del programa CaixaProinfància.
L’acompanyament es realitza a través d’una xarxa de més de 400 entitats socials distribuïdes per tot el país, en col·laboració amb centres educatius i administracions públiques. Això permet adaptar el suport a les necessitats específiques de cada territori i família.
Material escolar per començar el curs en igualtat
Amb motiu de la tornada a l’escola, CaixaProinfància també lliura kits de material escolar adaptats a les diferents etapes educatives —infantil, primària i secundària—. Cada kit inclou una motxilla i el material bàsic corresponent, amb l’objectiu d’alleujar la despesa familiar i motivar els infants a tornar a les aules.
Trencar el cercle de la pobresa a través de l’educació
A Espanya, 1 de cada 3 infants està en risc de pobresa o exclusió social. Des de fa 17 anys, CaixaProinfància treballa per trencar la pobresa heretada i promoure el desenvolupament integral de la infància i adolescència en contextos desfavorits.
El programa té com a objectius reforçar les competències escolars, millorar l’autoestima, potenciar l’autonomia en l’aprenentatge i contribuir a la inclusió social dels infants i joves més vulnerables.Tot això amb un objectiu comú: fomentar la igualtat d’oportunitats per a les persones que parteixen d’una situació més desfavorable.
