Restriccions de circulació als Túnels de Bracons entre el 8 i el 10 de setembre
La majoria d'afectacions s'ubicaran el carril dret sentit Olot, a la C-37
Des del Centre de Control de Túnels de la Generalitat de Catalunya informen que es produiran restriccions al trànsit a la C-37 pels Túnels de Bracons del 8 al 10 de setembre.
Concretament, de la una del matí del dia 8 fins la una del matí del 9 de setembre es restringirà la circulació al carril dret sentit Olot des del PK 163+350 al 168+050 del Túnel de Bracons, si bé s'habilitarà un doble encarrilament.
Pel que fa al Túnel de la Codina, el proper dimarts també es restringirà el trànsit en el carril dret sentit Olot, concretament des del PK 168+900 al 170+500, i també s'habilitarà un doble encarrilament. En aquest cas, els canvis en la circulació es produiran entre la una del matí del dimarts que ve i la una del matí del 10 de setembre.
En acabat, el dimecres vinent es restringirà la circulació carril dret sentit Vic, des de la una del matí a les tres de la tarda, als Túnels de Bracons i Codina i des del PK 170+500 al 163+350. Des del Centre de Control de Túnels remarquen que en tot moment hi haurà circulació en els dos sentits de la marxa.
- Una exestudiant acusa la Universitat de Michigan d'haver contret càncer a conseqüència de la mala praxi acadèmica
- Ryanair obrirà una nova ruta europea a l'aeroport de Girona
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
- Troben morta a Indonèsia la dona a qui buscaven després d'una denúncia a Sant Feliu
- Investigadors de la Universitat de Girona detecten que la radiació solar ha augmentat entre un 8 i 10% en mig segle
- Aquest és el substitut definitiu del sucre (que a més té molts beneficis)
- Homenatjaran Albert Solà, el veí de la Bisbal que afirmava ser fill del rei emèrit
- El Síndic de Greuges denuncia la discriminació per empadronament en les tarifes d'algunes piscines municipals