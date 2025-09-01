Seguretat reforçada per a les Festes del Tura
Prop de setanta efectius dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Municipal d’Olot vetllaran per la seguretat durant les Festes, que arranquen aquest divendres 5 de setembre
Aquest dilluns 1 de setembre s’ha reunit el dispositiu de Festes del Tura al Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Olot. Hi han participat responsables dels serveis d’Emergència, Sanitaris, CASG, Serveis Urbans, Bombers, ADF, Policia Municipal, Mossos d’Esquadra, Protecció Civil i l’Àrea de Festes, amb l’objectiu de coordinar els diferents agents i garantir unes festes segures.
Durant la trobada s'ha revisat els més de 120 actes i una cinquantena de concerts programats del 5 al 9 de setembre. Coordinada per la tècnica de Protecció Civil Municipal, la reunió ha inclòs la presentació del Pla d’Autoprotecció de les Festes del Tura i l’explicació de cada servei sobre el dispositiu previst per donar resposta a les necessitats de cada activitat.
Dispositiu de seguretat nocturna
Els Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal desplegaran una setantena d’efectius durant les quatre nits de les Festes. Els agents patrullaran pel centre de la ciutat, establiran controls d’accés al Nucli Antic i retiraran objectes o substàncies il·legals. També es reforçaran els controls de trànsit a diferents punts de la ciutat i carreteres de la comarca per garantir la seguretat viària, amb controls d’alcoholèmia i drogues. La Unitat Operativa de la Policia Municipal patrullarà els espais més sensibles en horari nocturn, afegint-se al reforç habitual del dispositiu.
L’objectiu dels cossos policials és maximitzar la presència dels efectius uniformats, generar una major sensació de seguretat, reduir conductes incíviques i assegurar una resposta ràpida en cas d’incident.
L’Alcalde d’Olot, Agustí Arbós, ha agraït “l’esforç de tots els cossos i serveis que treballaran aquestes dies per garantir unes Festes del Tura segures”. Arbós ha afegit que “si a la setantena d’agents de Mossos i Policia Municipal hi afegim voluntaris de Protecció Civil, controladors d’accés i altres persones encarregades de les activitats, superem el centenar de persones” que vetllaran per la seguretat de les Festes.
- Una exestudiant acusa la Universitat de Michigan d'haver contret càncer a conseqüència de la mala praxi acadèmica
- Ryanair obrirà una nova ruta europea a l'aeroport de Girona
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
- Troben morta a Indonèsia la dona a qui buscaven després d'una denúncia a Sant Feliu
- Investigadors de la Universitat de Girona detecten que la radiació solar ha augmentat entre un 8 i 10% en mig segle
- Aquest és el substitut definitiu del sucre (que a més té molts beneficis)
- Homenatjaran Albert Solà, el veí de la Bisbal que afirmava ser fill del rei emèrit
- El Síndic de Greuges denuncia la discriminació per empadronament en les tarifes d'algunes piscines municipals