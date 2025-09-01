Vall de Núria finalitza la instal·lació de geotèrmia i elimina tot el gasoil per escalfar els seus edificis
L'estació de muntanya ripollesa deixarà d'emetre 550 tones de CO2 a l'atmosfera cada any
Vall de Núria s'abastirà a partir d'aquest setembre únicament amb energia geotèrmica. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que gestiona l'estació de muntanya ripollesa, ha finalitzat l'última fase del projecte Gasoil Zero, que ha consistit en l'eliminació progressiva del gasoil per a calefacció i aigua calenta del complex per substituir-la per aquesta energia neta. En paral·lel, s'estan acabant les obres de rehabilitació energètica dels edificis. El projecte va començar l'any 2011 i ha suposat una inversió de 3,2 milions d'euros i permetrà estalviar més de 200.000 litres de gasoil l'any i deixar d'emetre 550 tones de CO2. Les novetats s'han donat a conèixer aquest dilluns durant la festivitat de Sant Gil.
El president d'FGC, Carles Ruiz, ha destacat durant la visita a Núria que aquest és un entorn "molt singular, no només per la part espiritual i pel seu accés amb cremallera, sinó també pel seu paisatge". "Això significa que els valors que hem de tenir a la vall han de correspondre amb el paisatge i, per això, hem volgut desterrar la contaminació, desterrar el diesel, i treballar sempre amb energia sostenible", ha destacat Ruiz. En aquest sentit, el president d'FGC ha subratllat que Núria és una vall "molt avançada" amb relació a l'eficiència energètica.
El projecte Gasoil Zero va començar l'any 2011, amb la instal·lació de 240 kWt de geotèrmia i s'ha anat ampliant fins a assolir aquest 2025 els 840 kWt totals, amb la qual cosa esdevé una de les instal·lacions amb més potència de Catalunya, segons informa FGC. A més, l'Alberg Pic de l'Àliga també usa geotèrmia i, per tant, Núria s'ha convertit en "una vall neta d'emissions".
Les obres d'instal·lació de la geotèrmia han inclòs la construcció de dos camps de pous geotèrmics, amb un total de 126 pous a 100 metres de profunditat, i la seva xarxa de distribució fins a arribar als edificis del complex: Sant Justí, Sant Gil, Sant Antoni i Sant Josep. S'han construït també les sales per a la distribució de l'aigua calenta sanitària i s'han renovat les xarxes interiors de distribució de calor dels edificis. Finalment, s'ha fet la renovació integral del sistema de control. Tot el projecte ha suposat una inversió de 3.250.200 euros.
L'eliminació del gasoil i la seva substitució per energia geotèrmica permet estalviar més de 200.000 litres de gasoil cada any i es deixen d'emetre a l'atmosfera 550 tones de CO2 anuals, l'equivalent a deixar aturats tot l'any 392 vehicles, segons informa FGC.
El sistema de geotèrmia, a més, va connectat a una minicentral hidràulica que cobrirà el 20% de la demanda elèctrica necessària per a fer-lo funcionar. L'altre 80% de l'electricitat s'obté de la compra d'energia d'origen certificat 100% renovable. L'objectiu, però, expliquen fonts de l'estació, és instal·lar-hi plaques solars que cobreixin aquest 80% restant, de manera que els edificis seran autosuficients.
Les actuacions formen part del projecte Ecovall, que inclou un seguit d'actuacions a través de les quals Ferrocarrils reforça l'adaptació de Vall de Núria als efectes del canvi climàtic en termes de mitigació i "promou un model de gestió sostenible i responsable dels territoris de muntanya". Una altra de les actuacions del projecte Ecovall és la millora de l'eficiència energètica dels edificis del complex. Les obres, que està previst que finalitzin aquesta tardor, consisteixen en la substitució de totes les finestres dels tres edificis i la millora de l'aïllament tèrmic de les façanes perquè no perdin escalfor de l'interior durant els mesos d'hivern. Amb aquesta actuació, que ha comptat amb una inversió d'1.338.670 euros, els edificis passaran d'una qualificació energètica C a una A, amb un estalvi del 78% de l'energia per a calefacció.
El projecte Gasoil Zero i la millora de l'eficiència energètica dels edificis compten amb una subvenció de poc més d'un milió d'euros de l'Institut Català de l'Energia, a través del programa de rehabilitació energètica d'edificis PREE.
Celebració de Sant Gil
Totes aquestes novetats s'han donat a conèixer aquest dilluns en el marc de la celebració de la festivitat de Sant Gil, la tradicional diada que commemora l'estada d'aquest sant a la vall. És una celebració molt important en el calendari de Vall de Núria, ja que és el patró dels pastors, particularment dels del Pirineu Oriental per la seva ubicació i història. Com cada any, l'estació ha preparat activitats lúdiques, gastronòmiques i culturals per honorar el sant, entre les quals destaquen l'esmorzar de pastors, la tria d’ovelles, les sardanes, la missa commemorativa, la processó fins a Sant Gil i la demostració de gossos d’atura.
