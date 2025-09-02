Girona, a la cua en l’ús de braçalets electrònics per controlar maltractadors
Amb vuit dispositius actius actualment, la província va assolir el màxim històric el 2020, amb 11 en ús
Les dades més recents sobre la instal·lació i activació de dispositius electrònics destinats a protegir víctimes de violència masclista situen la província de Girona en la setena posició. El 2025, la província compta amb vuit dispositius actius, cosa que la col·loca com la setena amb menys equips d’aquest tipus a tot l’Estat espanyol.
Aquests dispositius -com ara braçalets telemàtics o rellotges amb sistema d’alerta- els porten els maltractadors per ordre judicial. La seva funció principal és evitar que l’agressor s’apropi a la víctima, i alertar tant ella com els cossos de seguretat en cas d’incompliment de l’ordre d’allunyament. Són, per tant, una eina fonamental per protegir les dones en situació de risc i prevenir nous episodis de violència.
Comparativament, Girona queda molt per darrere d’altres províncies que disposen d’una dotació molt més elevada. Per exemple, a Madrid, 360; a Almeria hi ha 355 dispositius actius; i a Santa Cruz de Tenerife, 234. Les úniques províncies que registren menys dispositius actius que Girona són Terol (4), Salamanca (3), Valladolid (5), Lleida (7), i les ciutats autònomes de Melilla i Ceuta, amb només un dispositiu actiu cadascuna.
Pel que fa a l’evolució respecte de l’any anterior (2024), Girona manté el mateix nombre de dispositius actius. L'any 2009 es van començar a aplicar aquests dispositius electrònics amb GPS a Espanya. A Girona, però, el primer no es va posar fins al 2010.
Des que es va començar a utilitzar aquest sistema de control telemàtic a la província, s’han instal·lat un total de 67 dispositius destinats a maltractadors en casos de violència masclista. Tot i l’increment progressiu d’instal·lacions al llarg dels anys, el nombre de dispositius actius no ha seguit una tendència clarament ascendent.
El màxim històric es va registrar l’any 2020, quan hi havia 11 dispositius en funcionament simultani. Des d’aleshores, però, la xifra ha oscil·lat a la baixa i s’ha estabilitzat al voltant de vuit equips actius, com els que es registren enguany.
Girona és també una de les províncies catalanes amb menys dispositius electrònics actius destinats al control de maltractadors en casos de violència masclista. Amb només vuit dispositius operatius, només supera Lleida, que en registra set. En canvi, Barcelona disposa de 53 dispositius i Tarragona en té 12, molt per sobre de les dues demarcacions amb menys cobertura.
Tecnologia al servei de la seguretat
El Ministeri d’Igualtat va actualitzar l’any passat la tecnologia dels dispositius de seguiment que porten més de 4.500 agressors a tot l’Estat. Les noves polseres combinen senyal GPS i connexió wifi, fet que permet evitar problemes de cobertura i falses alarmes. A més, aquestes millores tecnològiques permeten que una mateixa víctima estigui protegida davant diversos agressors.
El sistema alerta automàticament la víctima si l’agressor s’aproxima i incorpora un botó d’emergència per activar una resposta ràpida. A més, ofereix funcions com videotrucades o la detecció de caigudes. En cas que l’agressor manipuli el dispositiu o incompleixi l’ordre judicial, el centre de control rep immediatament una alerta i pot activar els protocols de seguretat corresponents.
Amb més d’11.000 dispositius gestionats arreu de l’Estat, la renovació del sistema amplia les possibilitats de protecció i inclou també casos de violència sexual, reforçant el paper d’aquest recurs com a element clau en la prevenció i protecció davant qualsevol forma de violència masclista, informava EFE al seu dia.
