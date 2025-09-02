L'atur a les comarques gironines creix un 2,68% i arriba a les 28.080 persones sense feina
La comparació anual dibuixa una millora de la situació amb una disminució del 4,4%
L'atur a les comarques gironines ha crescut al mes d'agost amb un 2,68% persones més sense feina en comparació amb el juliol. Segons dades del Ministeri de Treball, la demarcació de Girona ha registrat 28.080 persones aturades a l'agost. Les dones (16.261) segueixen liderant l'atur per sobre dels homes (11.919) i els menors de 25 anys apuntats a les llistes de l'atur són 1.936. Per sectors d'activitat econòmica, l'únic que ha registrat menys ocupats és el de l'agricultura per la campanya de recollida. En l'anàlisi comparativa anual, però, les dades a les comarques gironines segueixen essent positives, ja que l'any passat hi havia 1.304 persones més aturades que a l'agost d'aquest 2025. Això suposa una davallada del 4,4%.
