Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'atur a les comarques gironines creix un 2,68% i arriba a les 28.080 persones sense feina

La comparació anual dibuixa una millora de la situació amb una disminució del 4,4%

Terrasses plenes i, al fons, una embarcació a Cadaqués.

Terrasses plenes i, al fons, una embarcació a Cadaqués. / Marina López (ACN)

ACN

ACN

Girona

L'atur a les comarques gironines ha crescut al mes d'agost amb un 2,68% persones més sense feina en comparació amb el juliol. Segons dades del Ministeri de Treball, la demarcació de Girona ha registrat 28.080 persones aturades a l'agost. Les dones (16.261) segueixen liderant l'atur per sobre dels homes (11.919) i els menors de 25 anys apuntats a les llistes de l'atur són 1.936. Per sectors d'activitat econòmica, l'únic que ha registrat menys ocupats és el de l'agricultura per la campanya de recollida. En l'anàlisi comparativa anual, però, les dades a les comarques gironines segueixen essent positives, ja que l'any passat hi havia 1.304 persones més aturades que a l'agost d'aquest 2025. Això suposa una davallada del 4,4%.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Girona fitxa Vanat, Bryan Gil i el porter Livakovic per tancar el mercat
  2. Ryanair obrirà una nova ruta europea a l'aeroport de Girona
  3. Una exestudiant acusa la Universitat de Michigan d'haver contret càncer a conseqüència de la mala praxi acadèmica
  4. Aquest és el substitut definitiu del sucre (que a més té molts beneficis)
  5. L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
  6. El Girona treballa per fer un mínim de quatre fitxatges abans de mitjanit
  7. S’ensorra un forjat a Sant Feliu de Guíxols: un treballador ferit greu en quedar atrapat i quatre més de lleus
  8. Els xàfecs d'aquesta matinada deixen registres d'entre 80 i 30 litres a les comarques gironines

Els pensaments d’un assassí, gravats per un micròfon ocult al seu cotxe

Els pensaments d’un assassí, gravats per un micròfon ocult al seu cotxe

L'atur a les comarques gironines creix un 2,68% i arriba a les 28.080 persones sense feina

L'atur a les comarques gironines creix un 2,68% i arriba a les 28.080 persones sense feina

Tres detinguts per agredir i robar dos mòbils a tres joves que estaven asseguts en un banc a la Bisbal d'Empordà

Tres detinguts per agredir i robar dos mòbils a tres joves que estaven asseguts en un banc a la Bisbal d'Empordà

eDreams guanya 13,6 milions d'euros durant el seu primer trimestre fiscal

eDreams guanya 13,6 milions d'euros durant el seu primer trimestre fiscal

Turull demana a Sánchez que es reuneixi amb Puigdemont després de la cita amb Illa: "És important que es mirin als ulls"

Turull demana a Sánchez que es reuneixi amb Puigdemont després de la cita amb Illa: "És important que es mirin als ulls"

Illa concedeix l’amnistia política a Puigdemont: totes les claus de la seva reunió a Bèlgica

Illa concedeix l’amnistia política a Puigdemont: totes les claus de la seva reunió a Bèlgica

"Van enganyar centenars de famílies venent-los terrenys en un entorn bonic però sense serveis bàsics"

"Van enganyar centenars de famílies venent-los terrenys en un entorn bonic però sense serveis bàsics"

Catalunya tanca l'agost amb un repunt de l'atur del 2,5% i una pèrdua de 63.562 llocs de feina

Catalunya tanca l'agost amb un repunt de l'atur del 2,5% i una pèrdua de 63.562 llocs de feina
Tracking Pixel Contents