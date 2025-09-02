Les comarques gironines registren 99 violacions en el primer semestre de l'any, un 40% més que el mateix període de 2024
Els intents d'assassinat també incrementen i cauen els robatoris amb violència i les estafes informàtiques
Girona
Les comarques gironines han registrat en els primers sis mesos de l'any 99 violacions, el que representa un 40% més que el mateix període del 2024, que n'hi va haver 71. Pel que fa a la resta de delictes contra la llibertat sexual també han crescut amb relació a l'interval de gener a juny de l'any passat un 18% i passen de 201 a 248. També augmenten els intents d'assassinat a la demarcació de 14 a 21 els primers sis mesos de l'any, mentre que els robatoris amb violència baixen un 14%. També s'han registrat un 17% menys d'estafes informàtiques, un dels delictes que més ha crescut els darrers anys a la demarcació. Els furts, un dels delictes més habituals, segueixen augmentant. En total n'hi ha hagut 6.292 de gener a juny, un 2,4% més.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Girona fitxa Vanat, Bryan Gil i el porter Livakovic per tancar el mercat
- Ryanair obrirà una nova ruta europea a l'aeroport de Girona
- Una exestudiant acusa la Universitat de Michigan d'haver contret càncer a conseqüència de la mala praxi acadèmica
- Aquest és el substitut definitiu del sucre (que a més té molts beneficis)
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
- El Girona treballa per fer un mínim de quatre fitxatges abans de mitjanit
- S’ensorra un forjat a Sant Feliu de Guíxols: un treballador ferit greu en quedar atrapat i quatre més de lleus
- Els xàfecs d'aquesta matinada deixen registres d'entre 80 i 30 litres a les comarques gironines