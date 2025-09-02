Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les comarques gironines registren 99 violacions en el primer semestre de l'any, un 40% més que el mateix període de 2024

Els intents d'assassinat també incrementen i cauen els robatoris amb violència i les estafes informàtiques

Un cotxe dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu.

Un cotxe dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu. / David Zorrakino / Europa Press

ACN

Girona

Les comarques gironines han registrat en els primers sis mesos de l'any 99 violacions, el que representa un 40% més que el mateix període del 2024, que n'hi va haver 71. Pel que fa a la resta de delictes contra la llibertat sexual també han crescut amb relació a l'interval de gener a juny de l'any passat un 18% i passen de 201 a 248. També augmenten els intents d'assassinat a la demarcació de 14 a 21 els primers sis mesos de l'any, mentre que els robatoris amb violència baixen un 14%. També s'han registrat un 17% menys d'estafes informàtiques, un dels delictes que més ha crescut els darrers anys a la demarcació. Els furts, un dels delictes més habituals, segueixen augmentant. En total n'hi ha hagut 6.292 de gener a juny, un 2,4% més.

