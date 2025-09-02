Olot aposta per unes Festes del Tura més inclusives amb franges de baixos estímuls
L’Ajuntament treballa amb entitats de la Garrotxa per adaptar la festa a persones amb altes sensibilitats i diversitat funcional
Les Festes del Tura 2025, que comencen aquest divendres 5 de setembre, incorporen noves mesures per afavorir la participació de tothom. L’Ajuntament d’Olot, a través de l’Àrea de Festes i amb la col·laboració de TEA Garrotxa, la Coordinadora de Persones amb Diversitat Funcional de la Garrotxa i el suport dels firaires, ha previst franges de baixos estímuls i espais reservats per a persones amb necessitats especials.
El recinte firal d’Olot acollirà dues jornades de funcionament adaptat: dilluns 8 i dimarts 9 de setembre, de 16.00 a 20.30 hores, les atraccions reduiran el volum de la música i la intensitat dels llums i s’evitaran sorolls inesperats. La iniciativa, que es va posar en marxa fa dos anys, busca millorar l’experiència de les persones amb altes sensibilitats i de les seves famílies.
Voluntat d’inclusió
La voluntat d’inclusió també s’estendrà a la faràndula. La cercavila d’inici de festes, prevista per divendres 5 de setembre a les 17.45 h, tindrà un tram de recorregut al carrer Verge del Portal —entre la plaça del Conill i l’entrada a la plaça Campdenmàs— on no hi haurà música i les figures ballaran més lentament.
A més, s’han habilitat zones delimitades a la plaça Major i al Firal per facilitar l’accés segur de persones amb diversitat funcional als concerts i al ball de gegants, capgrossos i cavallets. Per poder-hi assistir cal fer una sol·licitud prèvia enviant un correu electrònic. Finalment, amb aquestes mesures, l’Ajuntament vol que les Festes del Tura siguin més accessibles i inclusives, i que "totes les persones puguin gaudir de la Festa Major d’Olot en condicions d’igualtat".
