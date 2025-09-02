Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Olot aposta per unes Festes del Tura més inclusives amb franges de baixos estímuls

L’Ajuntament treballa amb entitats de la Garrotxa per adaptar la festa a persones amb altes sensibilitats i diversitat funcional

El ball de gegants va omplir ahir la plaça Major d’Olot. | AJ. D’OLOT

El ball de gegants va omplir ahir la plaça Major d’Olot. | AJ. D’OLOT / ddg. olot

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Olot

Les Festes del Tura 2025, que comencen aquest divendres 5 de setembre, incorporen noves mesures per afavorir la participació de tothom. L’Ajuntament d’Olot, a través de l’Àrea de Festes i amb la col·laboració de TEA Garrotxa, la Coordinadora de Persones amb Diversitat Funcional de la Garrotxa i el suport dels firaires, ha previst franges de baixos estímuls i espais reservats per a persones amb necessitats especials.

El recinte firal d’Olot acollirà dues jornades de funcionament adaptat: dilluns 8 i dimarts 9 de setembre, de 16.00 a 20.30 hores, les atraccions reduiran el volum de la música i la intensitat dels llums i s’evitaran sorolls inesperats. La iniciativa, que es va posar en marxa fa dos anys, busca millorar l’experiència de les persones amb altes sensibilitats i de les seves famílies.

Voluntat d’inclusió

La voluntat d’inclusió també s’estendrà a la faràndula. La cercavila d’inici de festes, prevista per divendres 5 de setembre a les 17.45 h, tindrà un tram de recorregut al carrer Verge del Portal —entre la plaça del Conill i l’entrada a la plaça Campdenmàs— on no hi haurà música i les figures ballaran més lentament.

Notícies relacionades i més

A més, s’han habilitat zones delimitades a la plaça Major i al Firal per facilitar l’accés segur de persones amb diversitat funcional als concerts i al ball de gegants, capgrossos i cavallets. Per poder-hi assistir cal fer una sol·licitud prèvia enviant un correu electrònic. Finalment, amb aquestes mesures, l’Ajuntament vol que les Festes del Tura siguin més accessibles i inclusives, i que "totes les persones puguin gaudir de la Festa Major d’Olot en condicions d’igualtat".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents