La 35a edició de l'Hora del Jazz arriba a Olot
El festival se celebrarà entre el 13 de setembre i el 5 d'octubre
El festival L’Hora del Jazz – Memorial Tete Montoliu, organitzat per l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM), celebra enguany la seva 35a edició. Del 13 de setembre al 5 d’octubre, programarà 16 concerts en 11 localitats catalanes - Barcelona, Reus, Rubí, Lleida, Tarragona, Granollers, Vilafranca del Penedès, Sitges, Sant Vicenç dels Horts, Bigues i Riells del Fai i Olot - amb una aposta pel talent emergent, la diversitat estilística i les propostes singulars dins del jazz i les músiques modernes.
La Plaça de la Vila de Gràcia, lloc fundacional i escenari emblemàtic de la cita musical, tornarà a ser un punt de trobada clau amb concerts gratuïts on participaran artistes com Laura Milazzo, Diana Palau, María Esteban o Aura Mauri (amb Biel Harper), entre d'altres. Paral·lelament, a sales i espais de tot el territori es podran veure figures consolidades com Jaume Vilaseca, Marian Barahona, Sergi Sirvent, Ramón Díaz o Noè Escolà, al costat de nous talents com Lluc Casares, Daniel Ferruz, Eddie Mejía, Edu Cabello i Natalia Delgado.
El festival també fomentarà les trobades intergeneracionals de la mà del projecte de María Gil (flauta) amb el Jaume Vilaseca Trio, o la participació del guitarrista Eddie Mejía amb figures de prestigi internacional com Bill McHenry i Horacio Fumero.
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Tragèdia al rodatge d'aquesta famosa sèrie de Netflix: mor sobtadament un ajudant de direcció
- Les conseqüències de Shein i Temu per al comerç gironí: 'la qualitat del producte és la gran diferència
- El Girona fitxa Vanat, Bryan Gil i el porter Livakovic per tancar el mercat
- Li demanen una cigarreta i li acaben robant una cadena d'or a Girona
- S’ensorra un forjat a Sant Feliu de Guíxols: un treballador ferit greu en quedar atrapat i quatre més de lleus
- Toni Moog: 'El diazepam és pitjor que la cocaïna
- Excursió turística a Gaza