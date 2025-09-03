Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La 35a edició de l'Hora del Jazz arriba a Olot

El festival se celebrarà entre el 13 de setembre i el 5 d'octubre

L'artista Laura Milazzo, una de les participants del festival L'Hora del Jazz.

L'artista Laura Milazzo, una de les participants del festival L'Hora del Jazz. / Laura Soriano

El festival L’Hora del Jazz – Memorial Tete Montoliu, organitzat per l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM), celebra enguany la seva 35a edició. Del 13 de setembre al 5 d’octubre, programarà 16 concerts en 11 localitats catalanes - Barcelona, Reus, Rubí, Lleida, Tarragona, Granollers, Vilafranca del Penedès, Sitges, Sant Vicenç dels Horts, Bigues i Riells del Fai i Olot - amb una aposta pel talent emergent, la diversitat estilística i les propostes singulars dins del jazz i les músiques modernes.

La Plaça de la Vila de Gràcia, lloc fundacional i escenari emblemàtic de la cita musical, tornarà a ser un punt de trobada clau amb concerts gratuïts on participaran artistes com Laura Milazzo, Diana Palau, María Esteban o Aura Mauri (amb Biel Harper), entre d'altres. Paral·lelament, a sales i espais de tot el territori es podran veure figures consolidades com Jaume Vilaseca, Marian Barahona, Sergi Sirvent, Ramón Díaz o Noè Escolà, al costat de nous talents com Lluc Casares, Daniel Ferruz, Eddie Mejía, Edu Cabello i Natalia Delgado.

El festival també fomentarà les trobades intergeneracionals de la mà del projecte de María Gil (flauta) amb el Jaume Vilaseca Trio, o la participació del guitarrista Eddie Mejía amb figures de prestigi internacional com Bill McHenry i Horacio Fumero.

