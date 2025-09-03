Detenen una dona a Sant Joan de les Abadesses per robar a un home d’edat avançada amb la "falsa abraçada"
La col·laboració ciutadana va ser clau per retenir l'autora i avisar els mossos
Els Mossos han detingut una dona de 41 anys com a presumpta autora d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. Va passar el 26 d'agost, a Sant Joan de les Abadesses. Al migdia, una patrulla va rebre l'avís d'anar al carrer Manigosta després que una dona intentés sostraure una cadena d'or i un rellotge a una persona gran. En arribar al portal, van identificar la víctima, un home de 72 anys. Al replà també hi havia una dona que, gràcies a la col·laboració ciutadana, estava retinguda després de veure el que havia passat. La víctima va explicar que, quan estava entrant a l'edifici. una desconeguda va entrar darrere seu i va començar a abraçar-lo i a fer-li petons a la cara i a dir-li que feia molt que no el veia.
La víctima va explicar que, en un moment donat, va notar com li estirava el rellotge i com tot seguit es va adonar que li faltava la cadena d’or que portava penjada al coll amb dues medalletes, valorat tot en més de 1.500 euros.
L'home va posar resistència i en aquell instant va entrar una veïna de l’edifici que va bloquejar la porta i amb ajuda d’altres veïns van retenir la lladre i van trucar a la policia. Quan van arribar els mossos, el senyor els va explicar que la dona, en ser descoberta, havia posat la cadena d’or al seu propi pantaló per dissimular que no li havia sostret res.
Els agents van detenir la dona. L’arrestada, amb antecedents, va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Ripolll’endemà 27 d'agost.
La policia alerta que aquest tipus de delinqüents no actuen sols, sinó que van en grups de dues o tres persones, que s'esperen al vehicle per marxar. Es recomana desconfiar de persones desconegudes que s’acosten amb excuses i busquen un apropament físic. Si és així, s’ha de demanar distància sempre i, si és possible, es recomana no exhibir objectes de valor ni joies quan es vagi sol.
